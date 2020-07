Dunaszerdahelyen összevonnának iskolákat, ezért a hidasok Viskupič megyeelnökkel egyeztetnek

Szerdán a nagyszombati megyei hivatalban tárgyalnak a Híd politikusai a Jozef Viskupič megyeelnök vezette küldöttséggel. A találkozó témája a nemzetiségi középiskolák helyzete és az iskolahálózat optimalizációja, ami a Dunaszerdahelyen tervezett iskola-összevonások miatt lett újra nagyon aktuális.

(suli.sk)

A napokban vált egyértelművé, hogy annak ellenére, hogy az oktatási tárca még el sem indította a középiskolák hálózatának optimalizálását, ebben a kérdésben a Nagyszombat megyéhez tartozó Dunaszerdahelyen már konkrét lépések történnek, és iskolák összevonását tervezik.

Dunaszerdahelyen az Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskolát és az Építészeti Szakközépiskolát szeretné a megye összevonni, de a Műszaki Szakközépiskola helyzete is kérdéses. Az előző két iskola esetében a megyei hivatal részéről már konkrét javaslattétel is született, és hétfőn az iskolatanácsok egyik programpontja is ez volt.

“Egy ilyen lépést semmi sem indokolhat, még a koronavírus-járvány vagy a gazdasági válság sem. A felelős szlovákiai magyar politikusok elsődleges feladata az, hogy az iskolahálózat tervezett optimalizációja kapcsán mindent megtegyenek annak érdekében, hogy az összevonások, ne adj isten az iskolabezárások, ne érintsék a nemzetiségi iskolákat. Ez nagyon rossz megoldás - valójában egyáltalában nem megoldás. Erről is egyeztetünk holnap Nagyszombatban” - nyilatkozta Prékop Mária.

A Híd képviselői az előző hetekben a nemzetiségi oktatás aktuális kérdéseiről Pozsony és Nyitra megye elnökével is egyeztettek, és meg is állapodtak abban, hogy az említett két megyében a magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények az elsősök létszámának meghatározásakor különleges elbírálás alá esnek és az optimalizáció sem érintheti negatívan őket.

(p)