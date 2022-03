Dunaszerdahelyen születtek vagy éltek, mégis alig ismerjük őket - mostantól kérdezzük róluk gyerekeinket!

Tábornok, a magyar ejtőernyőzés vagy épp a magyar magánjog atyja, nemzetközi sakkmester, tudósok, püspökök és még sorolhatnánk, mennyi olyan jeles személyisége akad Dunaszerdahelynek, akikről vajmi keveset tudnak a helyiek. Ezen készül változtatni egy friss kiadvány, melyet megkapnak a város alapiskolás tanulói.

A. Szabó László alpolgármester, Nagy Attila helytörténész, valamint az elsős diákok (Fotók: Paraméter)

„Vámbéry Ármin”

– hangzott kisebb noszogatás után a válasz pénteken reggel, amikor A. Szabó László alpolgármester és Nagy Attila helytörténész látogatott el az orientalistáról, Kelet-kutatóról elnevezett dunaszerdahelyi alapiskolába, és arról faggatták a gyerkőcöket, mégis mennyit tudnak erről a városról.

Noha bizonyára tudnának még néhány nevet említeni, ezek listája is tovább bővülhet azzal a kiadvánnyal, amely most a városi médiavállalat, a Perfects Rt. révén, a helytörténettel foglalkozó Biró Márton Társulás szakmai partnerségével jelent meg, és amit el is hoztak a diákoknak a Vámbérybe.

„Szeretne röviden, mégis közérthetően megmutatni a hajdanán itt született vagy a városunkban élt híres személyiségek közül néhányat.

Többük ismerős lehet, így például pókateleki Kondé Miklós püspök, a néprajzkutató Csaplár Benedek, a Kelet-kutató Vámbéry Ármin, a biokémikus Ács György, a jogász Szladits Károly vagy a cimbalmos Banyák Simon, ám eddig kevésbé ismert személyiségek is előtérbe kerülnek. Így ott találjuk a Sárga kastélyt építtető Padányi Biró Márton veszprémi püspök vagy padányi Biró István földbirtokos mellett dévaványai Halasy Márton alispánt, az 1848-as honvédtisztet, Gálffy Ignácot, a vegyész Farkas Lászlót, Kircsfalusy Vilmos tábornokot vagy a magyar ejtőernyőzés egyik első jelentős alakját, Perley Lajost” – árulta el a kiadványról az azt összeállító Nagy Attila, hozzátéve, hogy „arcot adva a múlthoz” számos eddig ismeretlen portrét is közöl az életrajzok mellett.

A. Szabó László azt üzente a gyerekeknek, mutassák meg a kiadványt szüleiknek is, hadd ismerjék meg ezeket a személyiségeket minél többen.

Masszi János igazgatóval

Nem ez volt ugyanakkor az egyedüli ajándék, mellyel meglepték az iskolásokat. A másik egy kifestő, melynek rajzait Nagy Attila lánya, Szabina készítette. Ez a kifestő a helytörténész elmondása szerint a város egykori és mai fontosabb épületeit jeleníti meg, így többek között a „szerdahelyi várat”, vagyis a hajdan kőfallal körülölelt Szent György-templomot, a Fehér kastélyt, a nagyzsinagógát, a Sárga kastélyt vagy a járásbíróságot is, de például a Thermalpark új épületét is. „A kifestőben rövid szöveg segít eligazodni, így az „alkotás”, illetve a múltidézés folyamatába bekapcsolódhatnak a szülők vagy a család nagyobb tagjai is” – fűzte hozzá.

Pénteken a Vámbéry suli diákjai kaptak a kiadványokból, a jövő héten eljuttatják azokat a Szabó Gyula, illetve a Kodály Zoltán Alapiskolába, végezetül pedig a kifestőt megkapják a város ovisai is. Nagy Attila elárulta, egyelőre csak a magyar tannyelvű intézményekbe járóknak tudják kiosztani, de amint elkészül a kiadványok szlovák fordítása, megkapják azt a szlovák iskolások és ovisok is.

(SzT)