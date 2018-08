Dunaszerdahelyi exkidobó készülhetett megölni az énekes Pásztor Annát!

"A (budapesti) Fővárosi Törvényszék Sajtóosztályának keddi közleményében, a Pásztor Anna zaklatójaként feltüntetett P. J. monogramú férfi egy fiatal, dunaszerdahelyi lakos" - írja a bulvárlap, amely megkereste az illető Facebook-oldalát, melyből kiderült, hogy sámánénekeket hallgat, tele van a fala bogarak borította nyúl- és egyéb állatok tetemeivel, kedvenc zenéinek dalszövegei pedig szintén nem túl barátságosak.

A fiatal dunaszerdahelyi férfi, aki egykor kidobóként tevékenykedett, a Bors szerint mintegy egy éve írogat Pásztor Annának, az Anna and the Barbies énekesnőjének. Egy idő után pedig már nemcsak zaklatta, de meg is fenyegette őt és a zenekarát azzal, hogy megöli őket.

A tag nem a levegőbe beszélt, ugyanis egy hétvégi koncertjükre késsel a cipőjében érkezett. Pásztor Annáék a biztonságiak rendelkezésére bocsátották a férfi fotóját, azok pedig felismerték őt. A fazon egyébként a koncerten a második sorban csápolt, egészen közel az énekesnőhöz.

A Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte a zaklató egy hónapos letartóztatását, de a Bors megtudta, hogy akár egész évben rácsok mögött maradhat. Jelenleg szeptember 6-ig tarthatják előzetesben, de ha a rendőrség és az ügyészség azt indokoltnak tarthatja, több hónapra meghosszabbíthatja a vizsgálati fogságát.

Dunaszerdahelyen közismert figuráról van szó, amit az is igazol, hogy a Bors riportere is ellátogatott a városba, és megmutatta a fotóját például a Švejk kocsmában, a templom mögött lévő játékteremben, sőt, a Vámbéry téren még egy ovisnak is, és szinte mindenki felismerte.

"Az oviban szoktuk eljátszani a Józsit. Általában Lórit jelöljük ki, mert ő mindig megüti a lányokat, és én olyankor sírok. Nemrég rendőrök voltak nálunk vendégségben az oviban, a kutyájukkal. Azóta én is rendőr szeretnék lenni" – újságolta a Borsnak a hatéves Viki.

