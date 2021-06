A Dunaszerdahelyi járás az egyik legbiztonságosabb régiónak számít, de talán lekéstünk arról, hogy megállítsuk a világjárvány harmadik csapását

Az ország átoltottsági adatai arra utalnak, hogy a koronavírus harmadik hulláma előtt a legbiztonságosabb vidéknek a főváros és Dunaszerdahely környéke számít, a legkiszolgáltatottabbnak pedig az észak-szlovákiai Kysuce régió és a Besztercebányai kerület déli része.

Illusztráció (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Éppen egy évvel ezelőtt számolhattak be a szlovákiai sajtó arról, hogy nyakunkon a járvány második hulláma. Sokan nem hitték el, és ezért nem is vették ezt komolyan. A kormány még akkor sem reagált kellő eréllyel, amikor a második hullám jelenlétét már a számok is igazolták.

Egyáltalán nem lehetetlen, hogy Szlovákiában megismétődik a tavalyi forgatókönyv, írja a DenníkN hírportál. És ahelyett, hogy tanulnánk a hibákból, még egy baklövést követünk el: nem oltatjuk be magunkat.

A koronavírus delta változata India után az Egyesült Királyságban is kezd problémákat okozni. Kiderült, hogy sokkal gyorsabban terjed, és Nagy-Britanniában már kiszorította az eredeti brit verziót is. Ha ezt nem a foci-Eb valamelyik meccséről hozzuk be az országba, akkor az új variáns behozataláról majd az Angliában élő szlovákiaiak "gondoskodnak", akik a nyári szünet egy részét itthon töltik.

A nagy-britanniai adatok azt mutatják, hogy a delta variáns nemcsak gyorsabban terjed, de valószínűleg kétszer annyi ember kerül miatta a kórházakba. És ez ellen a vakcina első adagja nem nyújt elegendő védelmet.

Nagy-Britannia pedig olyan oltási stratégiát választott, hogy minél több embert vakcinázott be az első dózissal és a lehető leghosszabb intervallumokat választották a két adag között. Szlovákiában, ahol bár rövidebb időközök vannak az egyes adagok között, sokkal komolyabb problémánk van, mint a szigetországban: a legkiszolgáltatottabbak, az idősebb korosztály beoltottsága még mindig nagyon alacsony mértékű.

Hogy mennyire lesz komoly a harmadik hullám, az attól függ, mennyire lesznek immunizáltak az idősebbek. Jelenleg a 65 év felettiek mintegy 50-60 százaléka kapta meg a vírus elleni vakcina második adagját. És a második dózis sem jelenti a teljes immunitás azonnali megszerzését, hiszen annak kialakulásáig kell egy kis idő.

Ez azt jelenti, hogy ha úgy döntünk, hogy a delta variánsnak most gyorsan az útját akarjuk állni azzal, hogy többlet energiát fektetünk az idősek beoltásába, talán már elkéstünk. Arról nem is beszélve, hogy jelenleg az elektronikus váróteremben szinte elfogytak az idősebbek. Ezért ebben a korcsoportban belátható időn belül már nem várható komolyabb fejlemény.

Azok a régiók, ahol magas a lakosság oltási aránya, sokkal jobb helyzetben vannak a többiekhez képest. A másik oldalon, ahol alacsony az átoltottság, járványgócok alakulhatnak ki ott. Ilyen gócpont keletkezett az északi árvai régióban (Orava) tavaly ősszel.

Az átoltottsági mutatók alapján egyértelmű, hogy Pozsony és Dunaszerdahely most a legbiztonságosabb járásnak számít, de a jobbak közé tartozik a Szenci, a Pezinoki és a Nagyszombati járás is.

Az alacsony oltási aránnyal rendelkező vidékeken, amelyeket hasonló "eredményű" régiók vesznek körül, a következő hullám nagyobb károkat okozhat, mert nehezebb lesz megállítani a járványt. Rosszak a vakcinázás mutatói a Besztercebányai kerület déli részén, és északon, a Kysucie régióban is, és a járvány következő hulláma valószínűleg erre söpör végig elsőként.

Minden arra vall, hogy a világjárvány következő támadására nem készültünk fel. Ez elsősorban egyes politikusok cinikus hozzáállásának köszönhető. És nem utolsósorban annak, hogy az állam és a társadalom képtelen kezelni a félretájékoztatást és az információs háborút.

(DenníkN)