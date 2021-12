A Dunaszerdahelyi járás egyik legnagyobb drogelosztóját kaphatták el Padányban!

A Paraméter úgy értesült, a járás egyik legnagyobb, bögellői lakhelyű drogelosztóját kapcsolták le a járási kapitányság bűnügyi nyomozói csütörtökön este Padányban.

Helyszíni felvétel

Nem hivatalos, de megbízható forrásból úgy tudjuk, az illető több dílert is foglalkoztatott, akik már a végfelhasználókat láthatták el pervitinnel. Úgy tudjuk, a rendőrök, akiket gyakran csak dílervadászokként emleget a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó alvilág, nagy mennyiségű pervitint is talált a fickónál. Az ügy pikantériája, hogy a férfi feltételesen volt szabadlábon, miután ehhez hasonló kábítószeres bűncselekményekért már korábban is elítélték.

A bűnügyi nyomozók számos akciót hajtottak végre idén is kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó személyek ellen, összesen már 11 dílert kapcsoltak le ebben az évben, és még egy hónap hátra van.

Az ügyben információért fordultunk a kerületi rendőrkapitányság szóvivőjéhez, amint választ kapunk, bővítjük a hírt.

(parameter)