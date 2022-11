A Dunaszerdahelyi járás számokban (II. rész): Régi motorosok nyertek számos faluban, Felsővámoson viszont alig valaki szavazott Bugár Bélára

Minden, amit tudni kell a Dunaszerdahelyi járás településeinek választási eredményeiről. Ábécé-rendben következnek a települések, ebben a cikkben újabb 14.

Csiliznyárad

Választásra jogosultak: 559 / Részvételi arány: 59,39%

Polgármester: Lukács József (Szövetség) – 314 – eddigi polgármester

Alulmaradt: -

Képviselők: Függetlenek – Ladacsi László, Molnár Márk, Csicsay Kornél, Bartalos Melinda; Szövetség – Écsy György, Katona Péter, Fekete Erzsébet.

A jelöltek közül egyetlenegy szorult ki, Nagy Károly jelenlegi képviselő, Illés Attila már nem indult újra. Molnár Márk és Bartalos Melinda a testület újoncai lesznek.

Csilizpatas

633 / 38,86%

Polgármester: Takács Ernő (Szövetség) – 231 – eddigi polgármester

Alulmaradt: -

Képviselők: Szövetség – Darnai Bálint, Both Zoltán, Tok Zoltán, Lampert József, Takács József, Csicsay Balázs, Soós Denisa.

Aki az aktuális önkormányzati képviselők közül újraindult, az a Szövetség támogatásával tette ezt, noha négy éve még vegyesen voltak köztük függetlenek, illetve egy-egy MKP-s és Híd-jelölt. Hétből hárman, Bozsenyík Eleonóra, Csicsay Kálmán és László András elköszönnek a testülettől, helyettük viszont három másik Szövetség-jelölt jutott be, míg a Magyar Fórum kandidánsai, köztük a legutóbbi választás kihívójával, Csicsai Károllyal, kint maradnak.

Csilizradvány

995 / 39,29%

Polgármester: Janík Erzsébet (független) – 351

Alulmaradt: -

Képviselők: Függetlenek – Buzgó Éva, Dioszegi Zoltán, Bodó Richárd, Inczédy Tibor, Bögi Tímea, Peöcz Zoltán, Gaál Róbert, Ládi Veronika, Gaál János.

A képviselők közül egyedüliként Vítek Dušan nem indult újra, a többiek bejutottak, Jádi Veronika újoncként.

Dercsika

421 / 74,82%

Polgármester: Fekete Gábor (Szövetség) – 186 – eddigi polgármester

Alulmaradt: Morvay György (független) – 124

Képviselők: Szövetség – Simon Attila, Varga Ferenc, Kántor Attila, Mester Csaba; Független – Vida Flórián.

Öt évvel ezelőtt a független polgármesterrel szemben csak Híd-jelöltek jutottak be az öttagú testületbe. Közülük Varga Ferenc, Kántor Attila és Vida Lívia indult idén a Szövetség színeiben, és az első kettő be is jutott, Vida Líviának még 4 szavazatra lett volna szüksége. A szintén hidas Morvay György, a Járási Hivatal egykori elöljárója, aki a polgármesteri címért folytatott küzdelemben alulmaradt, képviselőként nem indult újra, így kimarad a testületből, Dušan Tribulíkhoz hasonlóan. Simon Attila, Mester Csaba és Vida Flórián tehát újoncként kerül be az önkormányzatba.

Dióspatony

1434 / 34,65%

Polgármester: Gálffy Szilárd (független) – 430 – eddigi polgármester

Alulmaradt: -

Képviselők: Függetlenek – Koczó Vince, Molnár Frigyes, Koczó Péter, Gálffy Andor, Gálffy Szilárd, Lőrinczi Tibor. Szövetség – Sipos Béla, Fodor Szilveszter, Füzék Antal.

A jelenlegi testületből egyedül Czúfal Piroska (korábban MKP) nem indult újra, a többiek bejutottak ismét, Gálffy Szilárd újoncként. Füzék Antal idén nem függetlenként, mint négy éve, hanem a Szövetség támogatásával jutott be, így a pártnak három képviselője maradt a testületben, két jelöltjük viszont nem jutott be, más pedig nem is indult.

Doborgaz

431 / 71,69%

Polgármester: Boráros József (független) – 171 – eddigi polgármester

Alulmaradt:

Juhos Anikó (független) – 126

Kiss Kristián (Smer-SD) – 10

Képviselők: Függetlenek – Juhos Adrián, Beck Tamás, Boráros Eleonóra, Álló Czvedler Erika; Smer-SD: Boráros Júlia.

Juhos Anikó 2018 után ismét a testületen kívülről próbálta legyőzni a polgármesteri címért folytatott küzdelemben a régi polgármestert, de ismét nem sikerült. Képviselőként nem indult, így az önkormányzatból továbbra is kimarad. A jelenlegi képviselők közül Hideghéty Péter és Papp Árpád már nem indult újra, Edmár Zsolt pedig kiesett. Hárman is csupán néhány szavazattal maradtak le az utolsóként bejutó újonctól, Boráros Júliától. Martina Dillingerová 2-vel, Jankó Zsoltán 4-gyel, Edmár Zsolt pedig 10-zel kevesebbet szerzett nála. Egyébként 14-en indultak, tehát csaknem háromszoros volt a túljelentkezés.

Dunatőkés

665 / 40,90%

Polgármester: Csiba Mária (Szövetség) – 251 – eddigi polgármester

Alulmaradt: -

Képviselők: Szövetség – Seregi Éva, Cséfalvay Péter, Csiba Lívia; Függetlenek: Haár Tibor, Pelech Píver Stella.

Fekete Erzsébet és Fekete Tibor (korábban a Híd jelöltjei) már nem indultak újra, Seregi hidasból, Csiba pedig függetlenből lett Szövetség-jelölt. Cséfalvay Péter és Haár Tibor újoncok a testületben, melyből négy további, köztük két Szövetség-jelölt marad ki.

Egyházgelle

1 739 / 60,66%

Polgármester: Iván Lajos (független) – 727

Alulmaradt: Zirig Zoltán (Szövetség) – 126

Képviselők: Függetlenek – Usačov Péter, Menyhart Blanka, Czére Kristína, Viola József, Špaček György; Szövetség – Gencs Kinga, Láng László, Gencs Gergely, Zirig Zoltán.

A jelenlegi testületből Bohony Irén és Ravasz Béla már nem mérette meg magát ismét, Farkas László (független) pedig nem jutott be. A túljelentkezés kétszeres volt, a be nem jutók közül viszont négyen is 10 szavazaton belül voltak az utolsóként bejutó Zirig Zoltánhoz képest. Jákli Olivér (Szövetség) 2-re, Soóky Gergely (független) 6-ra, Farkas László (független) 7-re, Marcel Dénes (Szövetség) pedig 10-re. A Szövetség teljes listával indult, 5-en maradtak kint.

Egyházkarcsa

1229 / 38,97%

Polgármester: Mórocz Péter (Szövetség) – 457 – új polgármester

Képviselők: Szövetség – Gódány László, Szabó Ferenc, Parcer Lýdia, Marczell László, Boďa Vilmos, Csörgő Gyula, Fekete Tamás.

Az önkormányzatban két változás történt. Mórocz Péter Gódány Lászlót váltja a polgármesteri poszton, utóbbi pedig a legtöbb karikával ülhet be a testületbe. A jelenlegi képviselők közül Szabó Viktor nem indult, Fekete Tamás kerül a helyére. Egyébként annyi jelölt volt, ahány tagja van a testületnek.

Ekecs

3136 / 37,18%

Polgármester: Polák László (Szövetség) – 1089 – eddigi polgármester

Alulmaradt: -

Képviselők: Szövetség – Algeyer Rozália, Csicsó Dóra, Veres Tibor, Dorák Attila, Csápay Ádám, Fekete Katalin, László Tamás, Farkas Mária; Független – Csepi Piroska, Nagy Anikó, Ferenczi Jenő.

A jelenlegi képviselők közül Inczédy Gábor és Németh Frigyes nem indult újra, Dosztál Vince pedig épphogy nem került be. 7 szavazattal kapott kevesebbet a listán utolsó Ferenczi Jenőtől.

Felsőpatony

1 814 / 63,12%

Polgármester: Sidó Tivadar (független) – 630 – eddigi polgármester

Alulmaradt:

Pápay Silvia (Szövetség) – 290

Prokopovič Peter (független) – 140

Marián Jargaš (független) - 75

Képviselők: Szövetség – Szücs Zsolt, Pápay Silvia, Rampasko Gyula, Horváth Balázs, Csiba György; Függetlenek – Álló Adrián, Karácony Győző, Horváth Lajos; Smer-SD – Horváth József

A képviselő-testület csaknem teljesen kicserélődik. Az eddigi képviselők közül Lelkes György, Molnár Magdaléna, Tóth Silvia és Hervay Viktor nem indultak újra a választásokon, Straka Alexander, Szabó János és Kovács Krisztián pedig nem jutottak be a testületbe. Csak a független alpolgármester, Karácsony Győző és a Szövetség egyik jelöltje, Horváth Balázs ülhet be ismét a testületbe. A Szövetség 9 jelöltje közül 5 bejutott, ők lesznek többségben.

Felbár

1091 / 37,94%

Polgármester: Bodó István (Szövetség) – 314 – eddigi polgármester

Alulmaradt: -

Képviselők: Szövetség – Bodó Tibor, Berta Tibor, Mezei Mihály; Független – Csölley László, Csölley Gyula, Gányovics Veronika, Varga Lucia, Csémy Balázs, Mészáros Ádám.

Négy évvel ezelőtt 9-ről 7-re csökkentették a képviselők számát a faluban, most viszont újra 9-en kerülhettek be a testületbe. A felbári körzetben Csölley Gyula került be az eddigi négyes mellé (Bodó-Berta-Mezei-Csölle L.). A sülyi körzet eddigi képviselői közül Varga Tamás és Almási Gábor idén nem indultak újra, helyettük, illetve a megnövelt képviselőszámból kifolyólag ebből a körzetből Gányovics Veronika, Varga Lucia és Csémy Balázs lesz új tagja az önkormányzatnak.

Felsővámos

774 / 66,79%

Polgármester: Almási Ernő (független) – 268 – új polgármester

Alulmaradt:

Milinszky Jenő (független) – 176

Anda István (független) – 24

Dosztig Pál (független) – 20

Fejes Árpád (független) – 15

Bugár Béla (Szövetség) – 5

Képviselők: Függetlenek – Novotný Norbert, Almási Attila, Almási Tamás, Juhos István, Milinszky Jenő, Zalka Ede, Katona Adrián.

A polgármester-jelöltek közül két eddigi képviselő kapta a legtöbb szavazatot, mindeközben viszont Almási Ernőnek biztosra kellett mennie, mert képviselőként nem jelöltette magát. Vele szemben Milinszky Ernő igen, és be is jutott, tehát továbbra is tagja marad az önkormányzatnak, hasonlؚóan az egykori polgármesterhez, Zalka Edéhez, valamint Novotný Norberthez. Az eddigi képviselők közül Bugár Ildikó és Máron Lajos már nem indult újra, Dosztig Zsuzsanna pedig kipottyant, még vagy 40 szavazatra lett volna szüksége, hogy újra bejusson a testületbe. Almási Attila és Tamás, Juhos István, és Katona Adrián új tagjai lesznek az önkormányzatnak. A felsővámosi Bugár Béla rettenetesen teljesített – noha nem az MKP és a Híd egykori elnökéről van szó, a Szövetség egyedüli jelöltjeként 5 szavazattal utolsóként végzett a polgármesterjelöltek és 69 szavazattal rettentően leszakadva, ugyancsak utolsóként a képviselőjelöltek között.

Gomba

533 / 71.29%

Polgármester: Horváth Mária (független) – 201

Alulmaradt: Hanic Jozef (független) – 173

Képviselők: Szövetség – Szabó Attila, Eššek György, Lengyel György, Nagy Balázs, Tóth János; Függetlenek – Katarína Jamborová, Meleg Gábor.

A két polgármester-jelölt 2014 óta folytat ádáz küzdelmet az önkormányzat vezetéséért. Elsőre mindketten ugyanannyi szavazatot kaptak, és meg kellett ismételni a választást – azóta viszont Horváth Mária mindegyik választást megnyerte. Az eddigi képviselők közül a Smer két jelöltjeként legutóbb bejutott Ľuboš Bohumel és Johancsik Dana nem indultak újra, a másik öt képviselő közül pedig 3 MKP-s és 2 Híd-jelölt volt, most együtt indultak a Szövetség támogatásával. A két volt smeres helyett két független került be.

