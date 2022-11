A Dunaszerdahelyi járás számokban (III. rész): Illésházán még harcol az egyik jelölt, Hegyétén maradt Bokros, de a testületben ellenfele csapata lesz többségben

Minden, amit tudni kell a Dunaszerdahelyi járás településeinek választási eredményeiről. Ábécé-rendben következnek a települések, ebben a cikkben újabb 13.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Ha kíváncsi vagy mindenre, amit az idei önkormányzti választásokról írtunk, IDE KATTINTS!

I. rész: Két faluban is leváltják a Szövetség polgármesterét, Albáron parlamenti képviselő maradt alul!

II. rész: Régi motorosok nyertek számos faluban, Felsővámoson viszont alig valaki szavazott Bugár Bélára

Hegyéte

Választásra jogosultak: 1 273 / Részvételi arány: 63,55%

Polgármester: Bokros Ferenc (független) – 405 – eddigi polgármester

Alulmaradt:

Valkai Norbert (független) – 369

Dvořáková Simona (független) – 28

Képviselők: Függetlenek – Valkai Norbert, Bíró Ferenc, Süke Péter, Orosz Antal, Alföldi Silvia, Bokros Gabriella, Bóna Erzsébet; Szövetség – Nagy Soňa, Cserkó Beáta.

Az eddigi képviselők közül Bíró Ferenc, Nagy Soňa és Orosz Antal bejutott be, négyen nem is indultak, Bazsó István és Nagy András viszont nem került be a testületbe. Érdekes helyzet állhat elő Hegyétén, ugyanis a testületben ott lesz Valkai Norbert és négy másik képviselő (Bíró Ferenc, Süke Péter, Alföldi Silvia, Bóna Erzsébet) a vele együtt induló független csapatból , akik szembe helyezkedtek a polgármesternek az ipari parkot érintő elképzeléseivel.

Hodos

1 526 / 51,31%

Polgármester: Balódi László (Szövetség) – 632 – eddigi polgármester

Alulmaradt: Pohár György (OĽaNO) – 114

Képviselők: Szövetség – Posztós Mónika, Kardos Mária, Rácz Pál, Győri Zsolt, Nagy Noémi; Függetlenek – Balódi Pál, Kmeť Jozef, Kálmán Gergely, Klempa Katalin.

Bokros Mária, Nagy Irma és Szabó Katalin már nem indult újra az eddigi képviselők közül, Gálffy Judit pedig nem került be a testületbe. Három újonc lesz, Nagy Noémi, Győri Zsolt (mindketten Szövetség) és Klempa Katalin (független).

Illésháza

1 875 / 51,78%

Polgármester: Mészáros Erzsébet (Szövetség) – 274 – új polgármester

Alulmaradtak:

Lőrinczi Jáger Linda (független) – 265

Farkas Gábor (független) – 262

Kiss László (független) – 134

Németh Adrián (független) – 22

Képviselők: Függetlenek – Lőrinczi Jáger Linda, Kiss László; Szövetség – Marič László, Tóth Erzsébet, Hideghéty Adrián, Sztranyovszky József, Holubicky Róbert, Razgyel Éva, Lelkes Tibor.

Illésházán nagyon szoros eredmény született a polgármesteri címért folytatott küzdelemben, melyet a hivatalos adatok szerint a leköszönő faluvezető, Fehér Tibor asszisztense nyert, Lőrinczi Jáger Linda viszont feljelentést tett a gyanús körülmények között megszületett választási eredmény miatt. Az alpolgármester Bankó András, a polgármesteri címért induló, de alulmaradó Farkas Gábor és Muzslay Pál sem indult újra az önkormányzat eddigi tagjai közül, őket a testületben Marič László, Tóth Erzsébet és Holubicky Róbert váltja. A testületet eddig (is) az MKP/Szövetség képviselői uralták, Lőrinczi Jáger Linda és Kiss László által velük szemben. Akárcsak ezután.

Jányok

769 / 70,87%

Polgármester: Berner Lajos (Szövetség) – 284 – eddigi polgármester

Alulmaradtak:

Razgyel Tamás (független) – 181

Klúcsik Balázs (független) – 74

Képviselők: Szövetség – Csenkey Gábor, Bozsik Milada; Függetlenek – Mészáros Mónika, Méry Zoltán, Tóth Csaba, Kiss Norbert, Nagy Péter.

Az eddigi képviselők közül Hurtony Tibor (korábban MKP) és Nagy Apollónia (Híd) mér nem indult újra, a korábban hidas Csenkey Gábor és Bozsik Milada pedig a Szövetség egyedüli jelöltjei lesznek a testületben. Kemény Zoltán eddigi hidas képviselő nem jutott be Szövetség-jelöltként. Mészáros Mónika, Méry Zoltán és Nagy Péter újoncként lesznek az önkormányzat tagjai.

Keszölcés

197 72,58%

Polgármester: Orosz Ágošton Erika (Szövetség) – 88 – eddigi polgármester

Alulmaradt:

Paško Michal (független) – 48

Szelle Július (Hlas-SD/Smer-SD) – 7

Képviselők: Szövetség – Kudlička Anita, Horváth István, Hideghéti Pál; Függetlenek – Szerencsés László, Paško Michal.

Kudlička Anita, Hideghéti Pál, Michal Paško és Szerencsés László eddig is képviselő volt, egyedül Pavol Cimra esett ki a testületből, 12 szavazattal maradt el az utolsóként bejutó Paškótól. A polgármesterjelöltként induló Szelle a képviselőjelöltek között is utolsóként végzett.

Királyfiakarcsa

946 / 38,68%

Polgármester: Wurzell Zoltán (Szövetség) – 351 – eddigi polgármester

Képviselők: Szövetség – Horváth Csaba, Kiss Tamás, Gulázsi Gabriella, Csiba Ferenc, Fehér Tamás, Urhoffer György, Nagy Milán.

Az eddigi képviselők közül Puha Tibor már nem indult, Nagy Milán ülhet be a helyére a testületbe.

Kisfalud

363 / 53,71%

Polgármester: Mocsonoky Róbert (Szövetség) – 186 – eddigi polgármester

Képviselők: Szövetség – Róth László, Cséfalvay Attila, Puha Ferenc, Molnár Balázs; Független: Puha Imre.

A képviselő-testület nagyrészt lecserélődik. Busnyák Dezső és Szabó Péter már nem indult újra, Molnár Gyula pedig az egyedüli volt a jelöltek közül, aki nem jutott be. Róth László és Molnár Balázs az, aki már eddig is tagja volt az önkormányzatnak, Puha Imrének négy éve nem sikerült bejutnia, most már igen, Puha Ferenccel és Cséfalvay Attilával együtt újoncok lesznek a testületben.

Kisudvarnok

987 / 73,86%

Polgármester: Pálffy László (Szövetség) – 331 – eddigi megbízott polgármester

Alulmaradt:

Kaščák Dávid (független) – 226

Mancal Erika (független) – 131

Szabó Marcela (független) – 36

Képviselők: Szövetség – Marczell Zoltán, Kiss István, Madarász Péter, Szabó Tibor, Méry Attila; Függetlenek – Marczell Gábor, Kaščák Dávid.

Az eddigi képviselő-testület felét tulajdonképpen leváltották a választásokon. Andrejkovics Pál az egyedüli, aki már nem indult újra, Karácsony József, Hervay László (mindketten Szövetség) és Bazsó Gábor (független) pedig kiesett a testületből. Kilencről ugyanakkor hétre csökkentették most a testület tagjainak számát, így az említettek helyét hárman veszik át (az előző ciklusban Pálffy László is képviselőnek volt megválasztva), a tavaly elhunyt polgármester fia, ifjabb Marczell Zoltán, aki a legtöbb karikát (443) kapta, továbbá Marczell Gábor és a polgármesteri címért is versenybe szálló, de alulmaradó Kaščák Dávid.

Kulcsod

308 / 78,24%

Polgármester: Bognár Csaba (Szövetség) – 130 – eddigi polgármester

Alulmaradt: Both Tibor (Socialisti.sk) – 108

Képviselők: Szövetség – Keszegh Péter; Függetlenek – Molnár Rudolf, Vígh Károly, Berec Csaba; Magyar Fórum – Bognár Lajos.

Az eddigi testületből csupán Gaál Judit nem indult újra, helyette Molnár Rudolf került be. Both Tibor, az egykori polgármester, duplán is alulmaradt, 23 szavazattal a polgármesteri, 26 szavazattal pedig a képviselői posztokért folytatott küzdelemben.

Lég

2 510 / 36,77%

Polgármester: Szitási Ferenc (Szövetség) – 786 – eddigi polgármester

Képviselők: Függetlenek – Pálfy Péter, Varga György, Bors Roman, Csölle Gergely; Szövetség – Varga István, Németh Gergely, Tamáš Karácsony Katalin, Besnyei István; Hlas-SD – Czífery Zoltán

Csölle József, Nagy László és Ajpek János már nem indult a képviselő-testületi tagságért, az új képviselők mostantól Csölle Gergely, Tamáš Karácsony Katalin és Besnyei István.

Lúcs

616 / 75,32%

Polgármester: Kiss László (Szövetség) – 242 – eddigi polgármester

Alulmaradt: Ábrahám Piroska (független) – 219

Képviselők: Szövetség – Tóth Péter, Androvics Norbert, Csáky Tamás, Kún Meton Martina; Függetlenek – Makó Zsuzsannak, Jozef Ledecký, Nagy Anikó.

Két korábbi MKP-s képviselő, Aranyossy Terézia és Bódis Tibor már nem indult a képviselői posztokért, két korábbi Híd-jelölt, Balogh Zoltán, Méri István pedig a Szövetség színeiben nem jutott be. Jelentős volt a túljelentkezés, 17-en pályáztak a 7 képviselői helyre.

Macháza

378 / 59,52%

Polgármester: Ľubomír Baka (független) – 101 – új polgármester

Alulmaradt:

Monika Fehérová (független) – 67

Jaroslav Král (ODS) – 28

Lelkes Peter (független) – 27

Képviselők: Függetlenek – Adrián Chovaniak, Monika Fehérová, Gabriel Kostrab, Marek Fehér; ODS – Végh Július.

A falu eddigi polgármester asszonya, Ľudmila Lániková már nem indult, új faluvezetőt választottak a macházaiak. A képviselő-testületből Helena Linhartová és Fenes Alexander már nem jelöltette magát. Jaroslav Král pedig kipottyant a testületből. Több vasat tartott a tűzben, de sem a polgármester- sem a képviselőjelöltség nem jött be, és külön érdekesség, hogy ő az egyedüli, aki a vonal alatt maradt a képviselőjelöltek között. Monika Fehérová, Gabriel Kostrab és Marek Fehér újoncok.

Medve

463 / 59,17%

Polgármester: Kulacs László (Szövetség) – 268

Képviselők: Szövetség – Brožová Helena, Hölgye László, Vígh Tibor, Morva Virgínia, Kulacs Imre.

A falu azon kevesek közé tartozik, ahol már a választások előtt minden eldőlt. Hétről ötre csökkentették a képviselők számát, de nem jelöltették magukat többen, mint ahányan bejuthatnak. Kulacs Péter (független) és Grežo Rozália (MKP) már nem indultak. A bejutott 5 Szövetség-képviselő eddig is az önkormányzat tagja volt, noha Morva Virgínia, a falu eddigi alpolgármestere négy éve még függetlenként indult.

(SzT)