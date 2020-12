A dunaszerdahelyi jeges fürdőzést (is) meghiúsította a koronavírus

Minden sorozat megszakad egyszer. Így lesz ez a hagyományos dunaszerdahelyi jeges fürdőzéssel is. Eddig tizenhatszor zajlott a helybeli Sportfanatic Polgári Társulás hagyományos ádventi túlélőpróbája, melynek résztvevői felkészülésük függvényében igyekeztek minél több időt, maximálisan a megengedett 22 percet eltölteni a dunaszerdahelyi Thermálparkhoz tartozó Félúti tóban. A külföldön is jegyzett rendezvény kínálatában korábban a nagy kihívást jelentő jeges mérföld is szerepelt, a legedzettebbek gyakran a háromnegyed kilométerrel is megbirkóztak. Idén azonban nem mártóz(hat)nak meg a hűs habokban az extrém sportág szerelmesei.