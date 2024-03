A dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium diákjainak is szurkolhatunk az Estöri Kreatív Történelmi Verseny döntőjében

Huszonegy középiskolai diákcsapat versenyzett az Estöri - Kreatív Történelmi Verseny döntőjébe jutásért a pénteken Budapesten, az Esterházy Magyarország Alapítvány és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája közös szervezésében megrendezett középdöntőben. A továbbjutott tíz csapat között dőlhet el május közepén, hogy ki nyeri az idei vetélkedőt. Az Esterházy Magyarország Alapítvány által évek óta megszervezett verseny témája ezúttal az Európai Unió kelet-közép-európai országainak története 2004-től, Magyarország uniós csatlakozásától kezdődően. A döntőbe 4 fővárosi, 4 vidéki és 2 határon túli csapat jutott be.

A Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium csapata, Nagy Gréta, Rummer János, Ambrus Marcell, felkészítő tanár: Horváth Péter (Fotó: Gosztom Gergő)

Március 1-jén nyolc magyarországi vidéki (Győr, Szigetszentmiklós, Miskolc, Tamási, Jászberény, Szentendre, Vác, Eger), három határon túli (Dunaszerdahely, Komárom, Kolozsvár) valamint hat budapesti középiskola kilencedik és tizedik osztályos diákjainak összesen 21 csapata mérte össze a tudását, kreativitását az Estöri - Kreatív Történelmi Verseny középdöntőjében az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájában.

A diákok Kelet-Közép-Európa uniós történelmét dolgozták fel tetszőlegesen választott témában a 2004-től – Magyarország uniós csatlakozásától – kezdődő időszaktól. Az októberben elstartolt idei versenyre több mint száz csapat nevezett be. Az első fordulóban az online beugró kvíz kérdéseinek helyes megválaszolása, valamint egy csapatfotónak és egy fiktív közép-európai uniós online magazin címlapjának, illetve vezércikkének elkészítése várt a csapatokra.

Az a 21 csapat, amely sikerrel vette az első forduló feladatait, a középdöntőre már egy kreatív prezentációval és egy rövid videóval készült, melyhez – a digitalizáció vívmányaira hangsúlyosan építő verseny szellemiségéhez híven – digitális technológiát és mobileszközöket is használhattak. A három fős csapatok az elődöntőben egy-egy közép-kelet-európai országhoz vagy országcsoporthoz köthető uniós vonatkozású témát dolgoztak fel, de feltétel volt a tematika magyarországi kapcsolódása is. A diákok ezúttal is komoly témafelvetésekkel érkeztek: olyan kérdéseket vizsgáltak, mint például, hogy milyen hatása volt az uniós csatlakozásnak a migrációra a V4-ek országaiban, mit gondoltak az EU-n belüli szabad mozgásról az észtek, hogyan boldogult a szlovák gazdaság az euróval, mit jelentett a régiós országok gyakorlatában a brain drain (agyelszívás) jelensége, vagy épp milyen hatást gyakorolt egy magyar gyökerű szlovén családra az ország EU-csatlakozása. De akadt olyan csapat is, amely az Európai Unió Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem programjának működését elemezte a 2020-as horvátországi földrengés kapcsán. A középdöntő során a csapatok a személyes jelenlétet kívánó, offline feladatokban szoros versenyben bizonyították a témában való jártasságukat és felkészültségüket. Az Estöri - Kreatív Történelmi Verseny májusi döntőjébe végül 10 csapat került.

A döntőbe jutott csapatok:

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 10_a (Budapest)

Újpesti Babits Mihály Gimnázium 9 (Budapest)

Deák Téri Evangélikus Gimnázium10_a (Budapest)

Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium 9 c

Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium 10 (Dunaszerdahely)

Andrássy György Katolikus Gimnázium 10 (Eger)

János Zsigmond Unitárius Kollégium 10_2 (Kolozsvár)

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 9b

Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium 10_1 (Tamási)

Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium 9 (Vác)

A döntőbe jutókra továbbra is izgalmas kihívások várnak. A helyszíni megmérettetést megelőzően egy előre megadott közép- európai uniós jelenséghez, folyamathoz kapcsolódó Instagram-profil elkészítése lesz a feladatuk, majd a személyes részvétellel zajló döntő során az ábrázolt jelenséghez kapcsolódó gyakorlati feladatok megoldásában mérik össze tudásukat és kreativitásukat. Idén is érdemes küzdeni a dobogós helyezésekért, mert a szervezők értékes informatikai és audiovizuális eszközökkel jutalmazzák a legkiválóbbakat. Emellett a teljes mezőny részt vehet egy szeptemberre tervezett brüsszeli tanulmányúton.

A versenyről bővebb információ a verseny honlapján érhető el.

A középdöntő az Esterházy Magyarország Alapítvány YouTube csatornáján visszanézhető.

A program megvalósítására az EMA Nonprofit Kft. NKA pályázat keretében vissza nem térítendő támogatást nyert.

További információ:

E-mail: info@estori.hu

Web: www.estori.hu

https://www.europarl.europa.eu/news/hu

www.esterhazyalapitvany.hu



