A dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal tanácsai a koronavírus-fertőzés kockázatának csökkentésére

Mit tegyen, ha az új koronavírus által érintett területekről tér haza, és hőemelkedést, lázat, köhögést vagy légzési nehézségeket, légszomjat tapasztal? – ezekkel kapcsolatban ad tanácsokat a Közegészségügyi Hivatal.

„Ha repülőút közben jelentkeznek önnél légúti betegség tünetei, azonnal értesítse a légiutaskísérőket. Ha éppen a repülőtéren tartózkodik, ne hagyja el a reptér területét, hanem keresse fel a reptéri elsősegély szolgálatot.

Ha már otthon tartózkodik, ne hagyja el a házát, és kerülje el a más emberekkel való érintkezést. Telefonon vegye fel a kapcsolatot a körzeti orvosával vagy hívja az orvosi elsősegély szolgálatot, mondja el pontos lakcímét vagy annak a helynek a címét, ahol épp tartózkodik.

Gyakran mosson kezet szappannal és vízzel vagy alkohol alapú tisztítószerrel. Papírzsebkendővel vagy behajlított könyökével takarja el az orrát és száját köhögéskor és tüsszentéskor” – olvasható az információs anyagban.

Azzal kapcsolatban, hogy hogyan csökkentsük a koronavírus-fertőzés kockázatát, a hivatal azt javasolja továbbá, hogy kerülje el azok fizikai közelségét, akik nátha vagy influenza tüneteit mutatják. A húst és a tojást alaposan főzze meg, és kerülje a védőfelszerelés nélküli közvetlen érintkezést a vad- és haszonállatokkal.

Vörös Terézia, a Dunaszerdahelyi Területi Közegészségügyi Hivatal járványügyi osztályának vezetője korábban a Paraméter érdeklődésére elmondta, ez a fajta, új típusú vírus is felső légúti megbetegedést okoz, cseppfertőzés által terjed, éppen ezért – akárcsak az összes többi légúti megbetegedésnél – a leghatékonyabb módszer a védekezésre ebben az esetben is a gyakori és alapos kézmosás, és javasolt fertőtlenítőt tartalmazó szappanos készítmények használata is. Fontos továbbá gyakran szellőztetni a helyiségeket, így előzhető meg ugyanis legeredményesebben a légúti megbetegedések terjedése. „Az az illető, aki valamilyen légúti megbetegedéssel küzd, lehetőleg ne menjen közösségbe, maradjon otthon, és ha tüsszent vagy köhög, akkor használjon egyszeri használatos papírzsebkendőt és dobja azt el.

„Ha mindenki be fogja tartani azokat az utasításokat, amelyeket már kidolgoztak és amelyeket még előkészítenek, akkor nem kell tartanunk a vírustól, pánikhangulatra pedig semmiképpen nincs ok“ – hangsúlyozta az osztályvezető.

Vörös Teréziától afelől is érdeklődtünk, mi történne abban az esetben, ha mégis megjelenne a vírus valamelyik páciensnél. „Ha valamelyik betegnél igazolják a koronavírus-fertőzést, akkor őt elszállítják a fertőzőosztályra, valamint a szakemberek felkeresik azokat az embereket, akikkel kapcsolatban volt. Ha nekik nincsenek tüneteik, akkor kéthetes karantén javasolt, ez ugyanis a vírus lappangási ideje. Azok, akiknek tüneteik vannak, szintén a fertőzőosztályra kerülnek, ahol megvizsgálják őket“ – mondta.

A szájmaszkokkal kapcsolatban Vörös Terézia elmondta, azokat valójában nem az egészséges embereknek kellene viselniük, hanem azoknak, akik betegek. „A szájmaszk viselésének az a célja, hogy ha a beteg köhög vagy tüsszent, a vírus ne kerülhessen ki a környezetünkbe, és ne fertőzze meg a környezetében lévő embereket. Rajtuk kívül természetesen az egészségügyi személyzetnek is indokolt viselnie a védőmaszkot, ők ugyanis kapcsolatban vannak a betegekkel, de aki egészséges, annak tejlesen felesleges a szájmaszk viselése“ – hangsúlyozta a szakértő, majd hozzátette, a megelőzés szempontjából az alkoholos alapú kézfertőtlenítők is hatásosak lehetnek, de fontos az is, hogy alaposan és gyakran mossunk kezet. Javasolt ilyenkor fertőtleníteni azokat a felületeket is, amelyeket gyakran megfogunk, kilincseket, korlátokat.



(parameter)