A dunaszerdahelyi RE/MAX Attractive a járványidőszakban is teljes erőbedobással áll az ügyfelek rendelkezésére

A koronavírus-járvány közel egy éve alakítja át a mindennapjainkat. Kénytelenek vagyunk lemondani az eddig természetesnek vélt dolgokról, és csökkenteni a személyes kapcsolatokat. A globális méretűvé vált járvány erős hatást gyakorol szűkebb régiónk, a Csallóköz gazdasági folyamataira is.

A pandémia gazdasági hatása iparáganként és vállalatonként változó és több tényezőtől függ. A járvány megfékezése céljából hozott intézkedések korlátozzák az éttermek, a kávéházak és az üzletek nyitvatartását is. A kialakult járványhelyzet miatt az elmúlt időszakban több csallóközi vállalkozás is a csőd szélére került, sőt, olyanok is akadtak, akiknek végleg be kellett zárniuk.

Velük ellentétben a dunaszerdahelyi RE/MAX Attractive ingatlanközvetítő iroda azon szerencsés vállalkozások közé tartozik, amely a kialakult helyzetben is töretlenül, teljes erőbedobással működik, és továbbra is az ügyfeleik rendelkezésére áll.

Tény, hogy a járvány az ingatlanpiacot is kiszámíthatatlanná tette, éppen ezért a mostani helyzetben még nagyobb segítséget nyújthatnak az ingatlanközvetítő szakemberek, akik tudásuk révén nem kis összegeket spórolhatnak meg az ügyfeleknek.

Az ingatlanpiac nagy előnye, hogy a tanácsadás és az ügyintézés is probléma nélkül működik az online térben, amikor pedig elengedhetetlen a személyes találkozás, és azt az éppen érvényes intézkedések is lehetővé teszik, odafigyelnek a járványügyi szabályok betartására, fokozott figyelmet fektetve az ügyfelek biztonságára. Az online ügyintézés ráadásul sok esetben meggyorsítja a folyamatokat, ezért az emberek számára is egyre szimpatikusabbá válik, és valószínűleg a járványidőszak után is meghatározó marad ez a munkamódszer.

A RE/MAX Attractive több mint 12 éve igyekszik mindent megtenni az ügyfelekért, hogy mindig a lehető legszélesebbkörű szolgáltatást kínálják. Ez a lelkesedés pedig azóta sem változott, sőt.

A vállalat a mostanihoz hasonlóan, egy gazdaságilag nehéz időszakban, 2008-ban kezdte meg működését, sok tanulással, munkával és odafigyeléssel pedig rövid időn belül jelentős sikereket értek el. A dunaszerdahelyi ingatlanközvetítő iroda az értékesítési eredményeket tekintve rendre a legjobbak közt végez a szlovákiai RE/MAX hálózaton belül. 2016-ban közel kétszáz ingatlan eladását bonyolították le, amivel kiérdemelték az ország legsikeresebb irodájának járó címet. Az elmúlt hetekben zajlott a 2020-as év kiértékelése, és ezúttal is előkelő helyen végeztek: az ország ötödik legsikeresebb RE/MAX-irodája lett.

A dunaszerdahelyi RE/MAX Attractive ingatlanközvetítő iroda munkatársai a tőlük megszokott szakértelemmel és minőségi szolgáltatásokkal állnak az ügyfelek rendelkezésére a járványidőszakban – online is: re-max.sk/attractive.

(PR-cikk)