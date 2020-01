A dunaszerdahelyi rendőrség tanácsai – így ne váljunk csalás áldozatává

Az elmúlt években számtalan olyan bűncselekmény történt, amely során csalók gáz-, víz vagy áramszolgáltató dolgozóinak adták ki magukat, ezzel átverve, meglopva az embereket.

A dunaszerdahelyi rendőrség ezzel kapcsolatban olyan táncsokkal fordul az emberekhez, amelyeknek köszönhetően megelőzhetik, hogy esetleges csalás áldozatává váljanak.

Fontos, hogy soha ne engedjünk be otthonunkba házaló árusokat, gáz-, víz- vagy áramszolgáltató és más hivatalos személynek álcázott embereket, bármennyire erőszakosak is, amíg meg nem bizonyosodunk, hogy tényleg a szolgáltató munkatársai. Ilyen esetben akár telefonon keresztül is ellenőrizhetjük a szolgáltatók munkatársainak hitelességét.

A gáz-, víz- vagy áramszolgáltató díjbeszedőket nem alkalmaz, pénzt személyesen nem hoznak, és nem is kérnek. Az áramdíjszámla, vízdíjszámla és gázszámla összegét kizárólag banki átutalással, vagy postai úton, csekkel lehet kiegyenlíteni.

Ha gyanú merül fel bennünk, hogy csalóról van szó, értesítsük a rendőrséget a 158-as telefonszámon, vagy a helyi községi hivatalt.



-para-