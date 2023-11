A dunaszerdahelyi rendőrségen sem mindig rózsás a helyzet a régi jogosítványok cseréjét illetően

Az év vége felé vészesen közeledve egyre nagyobb az érdeklődési a régi típusú jogosítványok cseréje iránt, amelyek érvényessége 2023. december 31-én lejár. Utánajártunk, mikor milyen várakozási idővel kell számolnia, ha cseréltetné a rózsaszín jogosítványát a dunaszerdahelyi rendőrség okmányirodájában.

Az érdeklődés hullámzó, szerdán délelőtt kevesen voltak, hétfőn reggel viszont más volt a helyzet (további képekért kattints a fotóra!)

Rekordszámú kérelem érkezett a napokban a jogosítványcserére, egyre nagyobb a nyomás a rendőrség okmányirodáin országszerte – írtuk korábban. Az idei évben kétszeres növekedés tapasztalható a jogosítványcsere igénylésében, de az elmúlt hónapokban a tavalyi év azonos időszakához képest a háromszorosára emelkedett.

Ha valaki 2024. január 1-től a rózsaszín jogosítványt mutatja fel a rendőrnek közúti ellenőrzés során, 33-tól 100 euróig terjedő bírságra számíthat, így érthető, hogy mindenki túl akar esni a cserén, lehetőleg még az ünnepek előtt.

A rendőrség évközben már többször is figyelmeztette az érintett sofőröket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a cserét, és arra is felhívták a figyelmet, hogy a rendőrség bármelyik okmányirodájában lehet kérvényezni az új jogosítványt.

Mária Linkešová, Nagyszombat megye rendőrségi szóvivője érdeklődésünkre közölte, a dunaszerdahelyi rendőrségen is folyamatosan dolgozzák fel a cserekérelmeket.

"Akárcsak a többi járásban, Dunaszerdahelyen is szerdán, pénteken, valamint hétfőn érkeznek a legtöbben. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy más napokon is használják ki a fogadóórákat, amikor az okmányirodák kevésbé leterheltek. Tekintettel arra, hogy az emberek bárhol kérhetik a jogosítványcserét, a rendőrség a más járásokból érkező állampolgárok kérelmeit is feldolgozza" – nyilatkozta a Paraméternek Linkešová.

A dunaszerdahelyi rendőrség okmányirodája hétfőn, kedden és csütörtökön reggel 8 és délután 15 óra között tart nyitva, szerdán 17 óráig fogadják a kérelmeket, pénteken pedig csak 14 óráig. Olvasóink tapasztalatai alapján általában hétfőn, a délelőtti órákban vannak a legtöbben – ezen a héten is kígyózó sorok álltak mindhárom ügyfélfogadó ajtó előtt.

Ottjártunkkor, szerdán délelőtt viszont meglehetősen kevesen voltak. Mivel azonban "hosszú napról" van szó, nem kizárt, hogy a délutáni órákban nagyobb lesz az érdeklődés.

Fontos tudnivaló, hogy az új jogosítványért 6,50 eurót kell fizetni. Ha viszont valaki azt szeretné, hogy két napon belül kézhez kapja az iratot, akkor 26 eurót kell fizetnie. A rendőrség szerint a 65 év felettieknek a járulékot nem kell megfizetniük, nekik orvosi igazolást kell felmutatniuk arról, hogy alkalmasak járművezetésre.

A rendőrség márciusban megközelítőleg 380 ezer olyan jogosítványt tartott számon, amelyet 1993. január 1. és 2004. április 30. között adtak ki. A rendőrségnél arról is érdeklődtünk, hogy év végéig még mennyi jogosítványt kell kicserélni a járásban, erre vonatkozó adatokkal azonban nem tudott szolgálni.



(parameter)