Dunaszerdahelyi tanárok ERASMUS + összpontosításon jártak Németországban

A dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola tanárainak kisebb csoportja, az iskola ERASMUS + nemzetközi projektjének keretén belül a németországi partnernél összpontosításon vett részt. A nemrég indult projekt egyik fő célja, hogy a fodrász-sminkes tanulmányi szak ökobarát lehetőségeit feltárják, vagyis hulladékmentes és környezetbarát kozmetikumokat gyártsanak, mindamellett pedig olyan tárolókat is létrehozzanak, melyek esztétikumként szolgálnak a jövő szakembere szalonjában.

A tanárok a németországi partner CEREDU - Paint me műhelyében megvitatták a projekt kapcsán felmerülő kérdéseket, majd megismerkedtek a műhellyel, a glazúrozás és az égetés módszerével. A részletes ismertetés után egy délutánba nyúló foglalkozáson kipróbálhatták a kerámiafestést és saját szappantartókat is készítettek, valamint Gabi Wenz biológussal is felvették a kapcsolatot, aki a projekt során natúr kozmetikumokkal kapcsolatos képzést tart majd. A tanárok szappantartó-prototípust készítettek, és különböző festési technikákat próbálhattak ki. A kerámia-esztétikum gyártása alkotás és teljesen egyedivé teszi a terméket. A munka után egy kis helyismeret következett, a csapat megismerkedett a kisvárossal, ellátogatott a Wagner Múzeumhoz, a Neuess Schloss kastélyhoz, és a mellette található Hofgarten parkba.

A természetes szappanok világa mellett egy „ökobarát” túra várta őket. Megismerkedtek azokkal a lehetőségekkel, amelyek segíthetnek igazán környezettudatosan élni. A németországi Bayreuth városban felkeresték azokat a boltokat, amelyek teljesen környezetbarát módon tartják fenn magukat. A túra része volt, hogy felfedezték az újrahasznosított kádon át, az élelmiszerek, tisztítószerek és a kozmetikumok világát. Megfordultak olyan boltokban, ahol csomagolópapírt, valamint műanyag zacskót sem adnak, a vendég maga viszi a tárolóedényét és tölti fel a kifogyott tégelyeket friss élelmiszerrel, fűszerekkel, itallal, illóolajokkal, friss teával, mosószerekkel, kozmetikummal. A német partner minden boltba bevezette a csapatot, de a szappanok, smink- és fodrászati kellékek világa kiemelt szerepet kapott. A hajmosó szappanokkal is megismerkedtek, majd a helyi botanikus kertet is meglátogatták, ahol a jótékony hatású gyógynövényekről is tanultak. A botanikus kert érdekessége, hogy minden földrész növényállománya külön-külön felfedezhető benne. A túra végén a résztvevők még egy faültetésnek is szemtanúi lehettek.

Miután a csapat felfedezte a projekt kapcsán fontos helyeket és megtapasztalta a műhelymunkát is, a projektben részt vevő partnerek pontosították a diákok mobilitásának lehetőségeit és megnézték a helyi diákszállót is, amely nagyon modern, csapatépítő jellegű és szeretettel várja jövőre a projektben részt vevő diákjainkat. A toborzásra szeptemberben kerül majd sor.



(PaedDr. Lőrincz Bitter Denisa)