A dunaszerdahelyi Vámbéry gimi részeként folytatja a megyei nyelvsuli, az igazgatónő mindenkit nyugalomra int

A nyár elején, illetve folyamán még mindig többen aggodalmuknak adtak hangot, amiért a Nagyszombat megyei önkormányzati racionalizáció és költségoptimalizáció részeként a szeptemberben kezdődő tanévtől beleolvad a dunaszerdahelyi Vámbéry gimibe az eddig az Egészségügyi Középiskola épületében működött nyelviskola.

A Vámbéry Ármin Gimnázium (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Tavaly nyáron már írtunk arról, hogy a már említett költségoptimalizáció részeként ugyancsak közös igazgatás alá kerül a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskola és az Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, ennek korábban a kisebbik intézmény ugyancsak kevésbé örült. Dunaszerdahelyen ezenkívül összevonásra kerül a Vidékfejlesztési Szakközépiskola és a Középfokú Sportiskola, amely esetében ez csupán formalitást jelent, ugyanis eddig is közös igazgatás alatt működött a két intézmény. A harmadik összevonás érinti a Vámbéry Ármin Gimnáziumot és a megyei fenntartású nyelviskolát. Ennek valójában csupán annyit kellene jelentenie, hogy az iskola átköltözik a Sport utcából a Szent István térre, az egészségügyi suliból a gimibe, többen azonban régóta attól tartanak, hogy mindeközben le is épül.

Sándor Klára, az eddig különálló intézményként működött nyelviskola igazgatónője korábbi nyilatkozata szerint sokan attól tartanak, hogy a nyelvsuli a jövőben csak egyfajta nyelvi osztályként működik majd a gimin belül. Az iskola státuszával kapcsolatos, tavlaytól indult pletykák oda vezettek, hogy a júniusban zárult tanévben a korábbi évekhez képest jócskán le is csökkent a diákjaik létszáma.

Az igazgatónő, aki egyúttal városi képviselő is a dunaszerdahelyi önkormányzatban, utóbbi június végi plénumán is arról panaszkodott, hogy a nyelvsulit látogató diákok szülei arra kérik őket, foglalkozzanak velük magánórákon, mivel bizonytalannak érzik a jövőt.

Mindenkit nyugalomra intett viszont a Vámbéry Ármin Gimnázium igazgatónője, Valkai Anett. „Szeretném megnyugtatni a diákokat és a szülőket, hogy ugyanúgy szeretnénk folytatni és biztosítani a nyelvoktatást, mint ahogy az a nyelviskolában folyt. A nyelviskola része lesz a gimnáziumnak, közös lesz az fenntartása, költségvetésileg beleolvad a gimnáziuimba, viszont a metodikája ugyanolyan leesz, mint eddig” – húzta alá megkeresésünkre.

Kifejtette, hogy angol és német nyelven kívül spanyol és olasz nyelvet is oktatnak majd, akárcsak korábban, és ezekből kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó és felsőfokú végzettséget biztosítanak.

„A nyelviskola tanárainak többsége szerződést köt a gimnáziummal szeptember 1-jétől, akkortól kaptuk meg a működtetési engedélyt, ugyanúgy folytatják a munkájukat nálunk” – szögezte le.

Megnyugtatott mindenkit, hogy angol nyelvből továbbra is Oxford-, németből pedig a Goethe Institut-típusú nyelvvizsgát biztosítanak, és mint a nyelvsuli korábban, a gimi is folytatja az együttműködést a legnagyobb szlovákiai, a pozsonyi Palisády utcában működő nyelviskolával.

„Hétfőn jártam az igazgatónőnél, elkészült a szerződés, előtte is már többször egyeztettünk arról, hogy lejönnek majd Dunaszerdahelyre vizsgáztatni, és a felkészítő tanáraink is felhatalmazást kapnak majd arra, hogy részt vegyenek a vizsgákon” – fogalmazott.

Figyelmeztetett ugyanakkor arra, hogy mivel az eddigi nyelvsuli különálló intézményként megszűnt, a gimnázium pedig egy új működtetési engedélyt kapott a nyelviskolára, az eddigi diákoknak be kell jelentkezniük a gimi oldalán található bejelentkezési lapon, majd egy bizonyítványt vagy bármilyen más dokumentumot bemutatva a tanulást azon a képzési szinten folytathatják, ahol abbahagyták. Az új diákok szintfelmérőt írnak, a korábban bejelentkezettek éppen ma, augusztus 27-én délután, mások pedig szeptember 10-én.

Valkai Anett beszélt arról is, hogy a tandíj nem változik, azt ugyanis esetükben is a Nagyszombat megye önkormányzata által elfogadott általánosan kötelező érvényű rendelet szabja meg.

Pontos számokat egyelőre nem tudott mondani arról, hányan jelentkeztek az egyes nyelvekre. „Szeptember 15-ig lehet jelentkezni, de az eddigiek alapján már közel ott járunk, mint az eddigi nyelviskola. A diákok volt tanáraiktól is már megtudhatták, hogy folytatódik az oktatás, és pontosan ugyanazt nyújtjuk majd, mint amit a régi nyelvsuli eddig. Többen már be is jelentkeztek közülük, és a gimisek is igényt tartanak a nyelvsulira, pontos számokat viszont csak azután tudok mondani, hogy befizették a tandíjat. Az ezzel kapcsolatos számlaszámot viszont csak szeptembertől oszthatjuk meg, mivel onnantól érvényes a működési engedélyünk” – fejtette ki az igazgatónő.

A nyelvsuli ünnepélyes tanévnyitójára szeptember 7-én, délután 5 órakor kerül sor.

(SzT)