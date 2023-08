Dunaszerdahelyiekkel találkozott ismét Peter Pellegrini és csapata!

A Hlas-SD vezető képviselői a múlt héten Dunaszerdahelyen jártak, hogy bemutatkozzanak helyi szimpatizánsaiknak és az érdeklődőknek, akiktől nem áll távol az általuk képviselt politika.

Peter Pellegrini korábbi miniszterelnök néhány hónapon belül másodszor járt Dunaszerdahelyen – legutóbb áprilisban, amikor a Hlas-SD járási elnökével, Boris Benkovič-csal megnyitották a párt járási irodáját. Akkor is elkísérte őt a párt több ismert képviselője, most azonban egy széleskörűbb csapat mutatkozott be azok számára, akik kilátogattak a szabadidőparkba.

Pellegrini barátságos hangnemben, magyarul is üdvözölte a jelenlévőket, majd arról beszélt, hogy ha pártja kormányra kerül, nem tesznek különbséget a szlovákok és magyarok között, emellett pedig az ország szégyenének nevezte, hogy a kormány rendre kevés támogatást küld a déli, magyarlakta járásokba, amit tulajdonképpen a magyar kormány „pótol”. Ebben nem lát gondot, mivel úgy véli, a szlovák kormánynak kellene kétszer annyit küldenie.

Beszélt a júliusi, több mint 10%-os nyugdíjemelésről, amelyet a parlamentben a Hlas-SD-nek köszönhetően is fogadtak el, és hangsúlyozta, az államnak erősnek kell mutatkoznia minden területen, ami a polgárait érinti, éppen ezért szigorú fellépést ígért a multikkal szemben.

Említést tett a Duna Mente Nemzeti Park tervezetéről is, bírálva azt és Ján Budaj korábbi környezetvédelmi minisztert, mivel szerinte múzeumot csináltak volna a csallóközi környezetből. A Hlas-SD képviselői és járási szervezete a kezdetektől bírálja ezt a tervezetet, márciusban polgármesterekkel és szakmai szervezetekkel egyeztettek erről.

A rendezvényen aláírásokat is gyűjtöttek a párt változásért indított petíciójához, Peter Pellegrini pedig dedikálta nemrég megjelent könyvét (Slovensko vlastnou cestou), melyet a jelenlévők közül bárki ingyen megkaphatott.

A pártelnököt elkísérte Dunaszerdahelyre Vlček Erik, aki ugyancsk a Hlas-SD jelöltjeként indul a déli régiókat képviselve, jelen volt továbbá Denisa Saková korábbi belügyminiszter, Richard Raši korábbi kormányalelnök, Tomáš Drucker korábbi egészségügyi miniszter, Michal Kaliňák, a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS) szakértői tanácsának titkára és mások.

Peter Pellegrini azt ígérte, nem utoljára jött Dunaszerdahelyre, és amennyiben kormányt alakíthat a választások után, a következő ciklusban legalább kétszer tartanának itt ülést, hogy a kormánytagok jobban átlássák, milyen itt a helyzet és konkrét intézkedéseket hozhassanak, amelyekkel segítenek a Dunaszerdahelyi járás polgárainak.

(n)