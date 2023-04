Dunaszerdahelytől nem is olyan messze akár 5 ezer eurót is lehet keresni – ezek a szektorok fizetnek a legjobban

A Statisztikai Hivatal adatai szerint az előző évhez képest 2023 első hónapjában hét megfigyelt szektorban is csökkent a foglalkoztatottság Szlovákiában – számolt be róla a Startitup.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

A hivatal adati szerint leginkább a szálláshelyet nyújtó szektorban nőtt a foglalkoztatottak száma, mégpedig 5,8%-kal. Az üzleti és az autójavító szektorban 3,5%-kal nőtt a foglalkoztatottság, az információ és kommunikáció terén 2,3%-kal, a forgalom, a raktározás, az építkezés, a kiskereskedelem, valamint a vendéglátóiparban pedig kevesebb mint 2%-kal.

Ezzel szemben alacsonyabb volt a foglalkoztatottság egyes piaci szolgáltatásokban (3,5%-kal), a nagykereskedelemben (1,4%-kal) és az iparban (0,9%-kal) is az egy évvel ezelőttihez képest. Ezekben a szektorokban már tizenegy egymást követő hónapban mérsékelt ütemben csökkent a foglalkoztatottság.

Ezzel szemben összességében 0,66 százalékkal csökkent a munkanélküliség januárban az előző évihez képest. Milan Krajniak munkaügyi miniszter szerint az új mutatóknak köszönhetően részletesebben tudják figyelni a munkanélküliséget: míg a minisztérium korábban csak járási szinten kapott adatokat a munkanélküliségről, most már településekre lebontva is figyelni tudják.

A Startitup felfigyelt rá, hogy a munkapiac jelenleg is tele van érdekes kínálatokkal, amelyek szlovákiai viszonylatokhoz képest kedvező fizetéssel járnak. Talán nem meglepő, hogy a mai fejlett világban a vállalatok csak úgy kapnak az ügyes programozókért, a Profesia.sk szerint pedig egy vállalat 4 ezer eurós fizetéssel csábítja őket. A portál szerint ugyanakkor kétkezi munkával is lehet akár 3500 eurót keresni, mégpedig sofőr/gépész állással. Az ingatlanügynökök viszont ennél többet is kereshetnek: egy ingatlanügynökség ugyanis Somorján keres új kollégát, a hirdetés szerint pedig az állás 5 ezer euróval jár.



(startitup)