A dunatőkési János négyféle gyógyszert hagyott el, köszönhetően a sportnak

Emellett azóta is kitart, rendszeresen, heti négy alkalommal sportol. „A feleségem meglátott egy hirdetést, ami csoportos tornára buzdított. Szerette volna kipróbálni, s engem is elcsalt magával. Bár kemény edzésről van szó, nagyon megtetszett. Később, 2018-ban elkezdtem futni is” – kezdte beszélgetésünket János, aki azelőtt semmilyen sportágban nem jeleskedett. A futással több ízben próbálkozott már, de sosem járt sikerrel.

„Három kilométer alatt többször meg kellett állnom, nem bírtam, kifulladtam, pedig akkor már tíz éve volt, hogy nem dohányoztam” – tette hozzá, majd azzal folytatta, kórházba is került a megemelkedett pulzusszáma miatt.

2013-ban infarktusa volt, így azóta gyógyszerrel kezelték a vérnyomását, a koleszterinjét, a koszorúér-problémáját, valamint vérhígítót kellett szednie. Évekig e gyógyszerek tartották rendben az állapotát, azonban több mint egy évvel ezelőtt sikerült letennie ezeket, köszönhetően a sportnak.

Jánost a futással kapcsolatos rossz emlékei nem tartották vissza. A csoportos edzéseken olyannyira jó társaság gyűlt össze, hogy úgy döntött, ad még egy esélyt neki, s elment egy hétvégi futásra a csapattal.

„Sokkal jobb volt társaságban futni, mint egyedül, így aztán a következő héten is velük tartottam, s azóta is. Ha valami miatt vasárnap nem tudok menni, akkor egy másik napot iktatok be, amikor futok” – mondta.