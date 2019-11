DURVA: Robbanás volt egy texasi üzemben, 60 ezer embert telepítettek ki (videó)

Kora reggel robbanás volt, amely miatt tűz keletkezett egy kőolajipari üzemben Texas keleti részén, Houstontól 140 kilométerre. A balesetben három munkás megsérült. A lángokat estig nem sikerült eloltani, és újabb robbanások történtek, amelyek olyan erősek voltak, hogy a közelben betörték az ablakokat, ajtókat. A hatóság erre elrendelte, hogy 800 méteres távolságon belül mindenki hagyja el lakhelyét.

Residents are asked to evacuate after explosions at a Texas petrochemical plant release volatile organic compounds that can lead to eye, nose and throat irritation, shortness of breath, headaches and nausea https://t.co/XBZUOunt8m pic.twitter.com/fvoc0aRDCV