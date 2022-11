DURVA: Úgy fejbevágta a kapust a szögletzászlóval, hogy az kórházba került

Történt ugyanis, hogy a Göztepe egyik szurkolója befutott a pályára, kiszakított egy szögletzászlót, majd fejbevágta vele az Altay kapusát, Ozan Evrim Ozencet.

VIDEÓ:

Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… pic.twitter.com/ylfsSKmrxM