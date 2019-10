Durván beolvastak a maffiózó Černáknak, aki "egy kannibál, és az összes áldozatának levágott fejével szelfizett volna"

Ahogy arról már írtunk, a vád szerint Černák besztercebányai maffiavezér rendelte el Holub meggyilkolását, hogy a helyére ültethesse saját emberét, Karol Kolárikot. Tervébe állítólag bevonta a pozsonyi alvilágot vezető Lališt és a turócszentmártoni maffiózót, Igor Lavrinčíkot is. Bérgyilkosként Jozef Roháč és Alojz Kromka jött számításba.

"Ártatlan vagyok" - nyilatkozta kedden a bíróság előtt Kromka, akit nemes egyszerűséggel csak Lojzonak, vagy Čističnek hívtak. Ő, a Sýkora-klán vezetőjével ellentétben vallomást tett, amiből szinte érződött, hogy meglehetősen neheztel Černákra. Mindebben az a "szép", hogy szinte az ügy összes résztvevője egytől-egyig a rácsok mögött ül már egy ideje. Lališt és Čističet más bűntényekért eleve életfogytiglani ítélettel varrták be a börtönbe, Černákot hasonlóképpen, de ő be is ismerte a vádban elhangzó cselekményt, ahogy Alexander Horváth, a kelet-szlovákiai alvilág egyik korabeli tagja is.

A tagadásban levő Čistič szerint Černák egy bűnbánó, szemforgató, hazudozó söpredék, aki gyilkolászott, embereket ásott el és fejeket vágott le. Lojzo úgy véli, a besztercebányai exfőnök egy magamutogató fickó. "Ha a 90-es években lehetett volna szelfizni, akkor ez a kannibál az összes áldozatának levágott fejével pózolt volna, és akkor nem is kellene mit bizonyítani" - adott egy jellemzést az 1997-től rács mögött tartott Černákról.

Ami a vádat illeti, Roháč és Kromka lehettek azok, akik 1997. szeptemberében először megkísérelték eltenni láb alól Holubot. Amikor Holub megállt egy kassai benzinkúton, ott termettek egy motorbiciklivel, és megpróbáltak tüzet nyitni rá egy gépfegyverrel, de a Škorpió tipusú fegyver csütörtököt mondott.

A második próbálkozásra két nappal később került sor, már a pozsonyi Danube hotelban, ahová Černák csalta el Holubot egy találkozóra. A találkozóra Holub testőrével, Štefan Fabiannal érkezett, amikor pedig egy asztalnál ültek Černákkal, berohant a hotelba egy maszkos elkövető, vélhetően Roháč, és tüzet nyitott Holubékra. Fabiant agyonlőtte, Holubot viszont csak megsebesíteni tudta. Emiatt viszont utóbbi kórházba került, és itt érte utol a végzete. Az intenzív osztályon feküdt, amikor Roháč október 5-én egy létra segítségével felmászott a kórház tetejére és az ablakon keresztül lőtte agyon a kassai férfit.

TASR