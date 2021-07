Dušan Kováčik volt speciális ügyész letartóztatásban marad

A Specializált Büntetőbíróság (ŠTS) bírónője nem fogadta el a terhelt szabadon bocsátási kérelmét. Korábban azt állította, hogy mostanra sem kollúziós, sem megelőző okokból nem lehetne vizsgálati fogságban tartani.

- közölte Pamela Záleská bírónő. Az indoklás szerint Dušan Kováčik vádlott esetében fennáll a kollúzió, vagyis a tanúk befolyásolásának veszélye, valamint a bűnismétlés veszélye.

Záleská elmondása szerint a bíróság a főtárgyalás alatt megállapította, hogy beigazolódott a vádemelés indokoltsága. Hozzátette:

továbbra is fennáll a tanúk befolyásolásának kockázata a vádlott részéről, de nem állítja, hogy ez biztosan be is következne.