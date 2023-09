Dzurinda és Bugár a Progresszíveknek üzentek: nem a választást kell megnyerni, hanem kormányt kell tudni alakítani

Mikuláš Dzurinda és Bugár Béla is rossz kampánynak tartja, hogy a Progresszív Szlovákia (PS) „kannibalizálja” a kisebb, a választási küszöb környékén vagy kicsivel alatta lévő pártokat. Szerintük nem az a lényeg, hogy az első helyen végezzen a választáson a PS, hanem az, hogy legyenek olyan partnerei, akikkel kormányt tud alakítani. Dzurinda már csak tudja: egyszer sem nyert választást, de háromszor alakított kormányt. A Kékek-Híd sem a PS, sem más, kisebb párt javára nem fog visszalépni.

Fotók: Cséfalvay Á. András

Élesen bírálta Mikuláš Dzurinda, a Kékek-Híd listavezetője a Progresszív Szlovákia kampányának legújabb elemét, amellyel azt sugallják, hogy a Smer megelőzése a legfontosabb. A legutolsó AKO felmérés szerint ugyanis hibahatáron belül van a különbség a Smer és a PS között, Robert Fico pártja csak 1,4 százalékponttal vezet.

„Egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy ne a Smer próbálhasson meg elsőként kormányt alakítani. Ehhez szükségünk van az önök segítségére” – üzeni a választóknak a PS.

A köztársasági elnök ugyanis a választás győztesét, vagyis a legtöbb szavazatot szerző pártot bízza meg kormányalakítással, de ha az nem tud kormányt alakítani, akkor az államfő visszavonja a megbízatást.

Dzurinda: A PS-nek tárgyalnia kellene

Dzurinda szerint azonban nem látszik, hogy ez a kormány kikből állna. „A Smernek széles a koalíciós potenciálja, míg azt máig nem tudom, hogy a PS kivel képzeli el a kormányzást” – jelentette ki Dzurinda. A többszörös kormányfő szerint a választási győzelemnél sokkal fontosabb lenne, hogy a PS olyan partnereket találjon a parlamentben, akikkel kormányt tud alakítani.

„Sem 1998-ban, sem 2002-ben, sem pedig 2010-ben nem mi nyertük meg a választást, de mi tudtunk kormányt alakítani” – mondta Dzurinda.

Főleg a 2010-es választási eredményt emelte ki, amikor a Smer 35 százalékkal nyerte meg a választást, ennek ellenére az SDKÚ-SaS-KDH-Híd koalíció alakított kormányt, amelynek legerősebb pártja, az SDKÚ is csak 15 százalékot szerzett.



Dzurinda a 2010-es parlamenti választás eredményeire hivatkozik (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Dzurinda elismerte, hogy találkozott Michal Šimečkával, de csak azt erősítette meg neki, hogy a Kékek-Híd nem fog visszalépni a választástól. Szerinte a PS-nek arról kellene tárgyalni, hogy kivel tudja elképzelni a kormányalakítást, és ezt az üzenetet kellene közvetítenie a választók felé.

„Engem meglepett, hogy a Progresszív Szlovákia röviddel a választás előtt nem folytat semmilyen politikai tárgyalást arról, hogy milyen kormány alakulhat a választás után” – mondta Dzurinda.

Ugyanezt hiányolja a PS részéről Bugár Béla, a Híd korábbi elnöke is.

„Azon az úton nem szabad elindulni, hogy a visszalépésről tárgyaljunk. Nem elég a PS-nek megnyerni a választásokat, szüksége lesz olyan koalíciós partnerekre is, akikkel kormányt tud alakítani” – mondta Bugár.

Ő az 1998-as parlamenti választást hozta példának, amely után az akkor három elődpártból megalakult MKP kormánypárt lett. „Mi már egy évvel a választás előtt, tehát 1997-ben megkezdtük az egyeztetést, és sok kérdésben megegyeztünk, hogy mit teszünk majd, ha kormányt tudunk alakítani” – mondta Bugár. Hibának tartja, hogy a PS számára az a legfontosabb, hogy ő nyerje a választást. „Ha ezt a politikát folytatja a PS, akkor nem lesz koalíciós partnere” – mondta Bugár, ami szerinte ez fakadhat a PS politikai tapasztalatlanságából is. Azt mindkét politikus elismerte, hogy Szlovákiának az lenne a legjobb, ha a PS vezetésével alakulhat kormány.

A Kékek-Híd kisebb pártok javára sem fog visszalépni

Dzurinda és Bugár azt sem tartják járható útnak, hogy a Kékek-Híd nem a PS, hanem valamelyik kisebb párt javára lépjen vissza. „Mi alapján feltételezzük, hogy ha az egyik párt visszalép, akkor a választói azt a pártot fogják választani, akit az előző pártjuk javasol?” – tette fel a kérdést Bugár. Szerinte ez nem működne a Kékek-Híd és a Szövetség viszonyában sem. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke ezen a héten is felszólította fel a Kékek-Híd tömörülést a visszalépésre, de már korábban is ezt kérte Sólymos Lászlótól, a Híd elnökétől és Simon Zsolttól, a Magyar Fórum elnökétől is. Ezt a lehetőséget mindkét pártelnök már többször kizárta.

„Az MKP az elmúlt 12 évben olyan gyűlöletpolitikát folytatott, hogy akik még a Hídnál maradtak, sohasem fognak az MKP-ra vagy annak szövetségeseire szavazni” – üzente most Bugár is Forrónak.

Dzurinda szerint nem lenne demokratikus lépés, ha a választás előtt feladnák a versenyt. „A versenyt be kell fejezni, a versenyt a szabályok határozzák meg, amelyeket be kell tartani. Ha valaki ezt meg akarja tenni, megteheti, de nem szabad, hogy ezt bármilyen nyomás hatására tegye meg” – jelentette ki a Kékek-Híd listavezetője.

