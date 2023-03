Dzurindáék már több mint ötezer aláírást összeszedtek, de a pártok összefogásáról sem mondtak le

Mikuáš Dzurinda és a köré csoportosuló személyek eddig több mint ötezer aláírást gyűjtöttek össze a Kékek (Modrí) nevű politikai párt létrejöttéhez. Bíznak benne, hogy a szükséges 10 ezer aláírást április végéig sikerül összegyűjteni.

Fotó: TASR

„Nemcsak Szlovákiából, hanem külföldről, Csehországból, Németországból, Angliából vagy Finnországból is érkeznek aláírások. Ez azt bizonyítja, hogy az embereknek hiányzik a kék elem a politikából, amit a politikában sikeres reformok és kultúra képvisel” – nyilatkozta pénteken Peter Kysela, a Kékek képviselője. Hozzátette, hogy az aláírások összegyűjtése után a pártprogram véglegesítésére, a struktúrák kiépítésére, valamint az emberekkel folytatott diszkussziókra összpontosíthatnak.

Dzurinda közölte, továbbra is érvényben van a szándék a pártok összefogására. Ugyanakkor lehetőséget lát egy új, a Kékekhez hasonló irányultságú pártban is. A párt megalakulásával ugyanis szerinte hitelességet nyernek, hogy más partnerekkel is tárgyalhassanak.



TASR/para