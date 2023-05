Dzurindával már megegyezett, Hegerrel és Simonnal pedig meg akar egyezni az újjáalakult Híd

A Szövetségből kivált Híd Platform tagjai ma (csütörtökön) újra létrehozták a Híd pártot Most-Híd 2023 néven. A Híd előzetesen már meg is egyezett Mikulás Dzurinda pártjával, a Kékekkel (Modrí), és a napokban tárgyalni akar a Simon Zsolt vezette koalícióval és Eduard Heger pártjával, a Demokratákkal (Demokrati) is.

A Híd új vezetése (Fotó: Paraméter)

Sólymos Lászlót választotta elnökévé az újjáalakult Híd, amelynek hivatalos neve Híd 2023 lesz. A párt Sólymos szerint a 2009-ben alakult Híd elvei alapján fog működni, tanulva annak hibáiból. „Nem akartuk elkövetni azt a hibát, amit a Híd 2018-ban elkövetett, amikor tagja maradt a Smer vezette kormánykoalíciónak” — magyarázta Sólymos a platform kilépését a Szövetségből. Szerinte a Szövetségben nem tudták volna megőrizni értékeiket, mert már többször bebizonyosodott, hogy az MKP Platform nem tartja be a megállapodásokat.

Sólymos: Nem sok hidas marad a Szövetségben

A pártelnök szerint a korábbi Híd Platform nem sook tagja marad a Szövetségben. „A 18-19 járásból, ahol voltak szervezeteink, két járásban mondták azt, hogy maradni akarnak” – mondta Solymos. A Híd elnöke meg tudja érteni őket, mert hatalmas a nyomás rajtuk. „Amit most látunk a közösségi médiában, mutatja, hogy mit kell kiállniuk a régiókban” – utalt Sólymos arra, hogy már sokan most is árulózzák őket. Szerinte azonban ennek a két járásnak, a Rimaszombatinak és a Tőketerebesinek a a maradása nem jelenti azt, hogy a Híd nem lépett ki a Szövetségből. „A Híd elment, és a Híd most saját pártot hozott létre” – mondta Sólymos. Szerinte kicsit furcsa is, hogy az MKP most meg akarja tartani a Hidat.

„Forró és Berényi erőnek erejével meg akarta szüntetni a platformot, majdnem szétverték a pártot emiatt januárban” – magyarázta Sólymos. Szerinte most már nyugodtak megszüntethetik platformokat.

A Híd megalakulására Forró Krisztián, a Szövetség elnöke reagált a Facebookon.

„Még a vak is látja, hogy ismét a felvidéki magyarok megosztása a cél. Nem hagyhatjuk!!! Legyünk újra erősek!” – írta a Szövetség elnöke.

Gyors tárgyalásokat terveznek

A Híd megpróbálja egyesíteni a jobbközép politikai pártokat, akik hajlandók az együttműködésre.

„Nagyon kevés időnk volt. Abban megegyeztünk, hogy a választásokon együtt indulunk, és abban is egyetértettünk, hogy szeretnénk ha mások is csatlakoznának hozzánk” – mondta a Mikuláš Dzurindával folytatott tárgyalásról Sólymos.

A megszólított további pártok a Eduard Heger pártja, a Demokraták, a másik pedig a Simon Zsolt vezette választási koalíció.

Simon Zsolt meggyőzését annak ellenére sem tartja lehetetlennek, hogy a Magyar Fórum elnöke a napokban arról nyilatkozott, hogy Eduard Hegerrel nem akar egy listán szerepelni, mivel őt is felelősnek tartja a jelenlegi kaotikus politikai helyzetért.

„Tárgyalni akarunk, minden a tárgyalásokon múlik – mondta Sólymos. – Négy nappal ezelőtt még azt sem tudtuk elképzelni, hogy létre jön egy ilyen párt, most mégis itt állunk.”

Ha a jobbközép pártok sikeresek akarnak lenni a választásokon, akkor le kell ülniük tárgyalni. „Mindenkinek félre kell tennie az egóját” – jelentette ki a Híd elnöke. A felsorolt pártokon kívül más formációval nem terveznek tárgyalni, Sólymos szerint arra már nem lenne idő. A választási párt bejegyzését ugyanis legkésőbb a választás kihirdetéséig kérvényezni kell, Boris Kollár házelnök pedig már jövő héten kihirdetheti a parlamenti választás napját.

A tárgyalásokat már holnap (péntek) elkezdik, az együttműködés formája a választási párt lesz, amelynek nevébe bekerül minden alapító párt neve. A Híd alakuló közgyűlése már jóvá is hagyta az együttműködést ezzel a négy formációval. A párt a kampányát a tagok hozzájárulásából indítja a kampányát, és próbál majd további támogatókat is szerezni. „A kampányfinanszírozás a transzparens számlán keresztül zajlik majd” – jelentette ki a pártelnök.

A párt alakuló kongresszusán jelen volt Érsek Árpád volt közlekedésügyi miniszter is, támogatja a pártot, de nem lépett be. Az új Hidat támogatja Bugár Béla, aki a 2009-es megalakulásától 2020-ig irányította a régi Hidat, de már nem akar aktívan politizálni.

„Beszéltem Bugárral, azt mondta, hogy ő már aktívan nem akar részt venni a párt munkájában, de támogatni fogja ezt a pártot” – Sólymos.

