Eb-2000: Aranygólok és hidegzuhany – íme, minden idők legjobb Európa-bajnoksága

A koronavírus-járvány miatt idén futballünnep nélkül maradnak a foci szerelmesei, ugyanis a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságot csak jövőre rendezik meg. Nem maradt más, mint a nosztalgia, ezért az elkövetkezőkben felidézzük az eddigi futball-Eb-k történéseit. Lássuk, mi történt 20 évvel ezelőtt!

Már az eddigiekben is láthattunk izgalmas, fordulatos Eb-ket, de sokan úgy tartják, hogy az összes közül az ezredforduló évében rendezett viadal volt minden idők legjobbja. A kijelentéssel bizony nehéz vitába szállni, de nem is kell: a szurkolóknak gólgazdag, drámába illő mérkőzésekben lehetett részük, amelyeket még ma, húsz év elteltével is felemlegetnek.

Először fordult elő, hogy Európa-bajnokságnak két ország adjon otthont, a lehetőséget Belgium és Hollandia kapta meg, így a két válogatott automatikus résztvevője volt a tornának. A selejtezőkben 14 hely került kiosztásra – a kilenc csoportelső mellett a legjobb csoportmásodik is kijutott a kontinensviadalra, a fennmaradó pozíciókért pedig pótselejtezőket rendeztek.

A 2020-as Eb-selejtezőhöz hasonlóan Magyarország és Szlovákia egy csoportba került, de egyiküknek sem sikerült kiharcolniuk a továbbjutást. A magyarok csak Azerbajdzsánt és Liechtensteint tudták legyőzni, hazai pályán alulmaradtak Szlovákiával szemben, és oda-vissza kikaptak a portugáloktól, valamint a románoktól.

Tizenkét szerzett ponttal csak a csoport negyedik helyét csípték meg.

Leheletnyivel volt jobb Szlovákia, amely a magyarországi győzelem mellett Romániából is el tudott hozni egy pontot. A hazai pályán bekapott 1:5 a románok, valamint 0:3 a portugálok ellen viszont megpecsételte a sorsukat. A csoportgyőzelmet Románia szerezte meg, Portugália legjobb csoportmásodikként jutott ki az Eb-re.

Az Eb-ezüstérmes cseh válogatott viszont hibátlan teljesítménnyel (tíz meccsből tíz győzelem) kvalifikálta magát a tornára.

Bár azt azért hozzá kell tenni, hogy a csoportban nem túl acélos együttesekkel (Skócia, Észtország, Bosznia-Hercegovina, Litvánia, Feröer-szigetek) kellett megküzdenie.

Csoportelsőként jutott tovább még Norvégia, Németország, az akkor aktuális világbajnok Franciaország, Svédország, Spanyolország, Jugoszlávia, valamint Olaszország, amely a kvalifikáció végére ugyan alaposan kieresztett, de még így is Svájc és Dánia előtt végzett. A kvalifikációban látványos hanyatlást bemutató angolok csak pótselejtezőben, a skótok legyőzésével tudtak kijutni az Eb-re. A dánok Izraelt, a szlovének Ukrajnát, az írek pedig Törökországot búcsúztatták.

A tornának Hollandia és Belgium négy-négy városa, Brüsszel, Brugge, Liege, Charleroi, valamint Amszterdam, Rotterdam, Eindhoven és Arnhem adott otthont.

Az A csoportban Anglia, Románia, Portugália és az Eb-címvédő Németország küzdött meg a továbbjutásért. Utóbbi viszont csúnyán elhasalt: három meccsen csupán egy pontot szerzett, így már a csoportmérkőzések után csomagolhatott is haza.

Hasonlóképpen járt az angol válogatott is, amely hiába vezetett már 2:0-ra Portugália ellen, Figóék megfordították a mérkőzést.

A románok elleni ki-ki meccs is hasonló forgatókönyvet hozott: Shearer és Owen révén még az első félidőben sikerült 2:1-re fordítaniuk, de Munteanu a második játékrész elején gyorsan egyenlített. A döntetlen az angoloknak kedvezett volna, viszont a hajrában büntetőhöz jutottak a románok, Ganea pedig nem hibázott. A hibátlan portugálok mellett így Románia jutott tovább a negyeddöntőbe.



Az angolok két meccset is előnyről buktak el

A B csoportban mindenki a Dino Zoff által irányított, bombaerős olasz válogatott tündöklését figyelhette, amely a Nesta-Cannavaro-Maldini nevű betonfallal, valamint a Totti-Inzaghi csatárduóval hibátlanul hozta mind a három csoportmérkőzését. A házigazda belgák ugyan az első körben legyőzték a svédeket, de aztán következett két vereség, így a továbbiakban már csak kívülállóként figyelhették az Eb-történéseit.

A taljánok mellett a Hakan Sükür vezérelte, szimpatikus játékot bemutató török csapat lépett tovább.

A C kvartettben sem spóroltak a gólokkal, főként a jugoszlávok mérkőzésein: Miloševićék előbb 0:3-ról egyenlítettek Szlovénia ellen, majd hiába vezettek háromszor is Spanyolország ellen, és hiába mutatott 3:2-t az eredményjelző a 90. percben, a hispánok előbb egyenlítettek, majd a győzelmet jelentő találatot is megszerezték. Ennek ellenére a jugoszlávok a csoport második helyén végeztek – köszönhetően annak, hogy a spanyolokat megverő norvégok csupán döntetleneztek Szlovéniával.



Savo Milošević (Jugoszlávia) öt gólt lőtt az Eb-n

A D csoport a hollandok egyeduralmát hozta: a kapuban van der Sarral, a mezőnyben pedig Kliuverttel, Davidsszal, Overmarsszal, Bergkamppal, Seedorffal és Frank de Boerral szuperáló házigazda a cseheket, a dánokat és a franciákat is legyőzte. A második helyet a világbajnok magra építő gallok kaparintották meg.

Már a csoportküzdelmek is fordulatos, gólgazdag mérkőzéseket hoztak, de az igazi drámák még csak ezután következtek.

A portugálok viszonylag simán legyőzték a lelkes törököket, akárcsak az olaszok a románokat.

A franciák Zidane és Djorkaeff találatával küldték haza a spanyolokat, a hollandok pedig átmasíroztak a jugoszlávokon: Kluivert mesterhármast szerzett, a végeredmény 6:1 lett.

A brüsszeli elődöntőben a portugálok Nuno Gomes révén szerezték meg a vezetést a franciák ellen, de a második játékrész elején Henry egyenlíteni tudott. A mérkőzés hosszabbításba torkollott, és amikor már mindenki a büntetőkre készülődött volna, három perccel a túlóra vége előtt Benkö játékvezető Abel Xavier kezezéséért büntetőt ítélt a franciák javára.

Hiába tiltakoztak a portugálok, az osztrák sípmester nem vonta vissza döntését, Zidane pedig a döntőbe lőtte a franciákat.

Horrorba illő pillanatokat hozott az elődöntő másik ága is. A játékvezető már alig több mint fél óra után zuhanyozni küldte Zambrottát, így az olaszok tíz emberrel állták a holland rohamokat. A házigazda viszont nem tudott élni a lehetőségekkel: az emberelőny mellett két büntetőt is rúghattak, csakhogy Frank de Boer próbálkozását Toldo kivédte, a másikat pedig Kluivert a kapufára lőtte. Az olaszok kibekkelték a 120 percet, így következhettek a büntetők.

A hollandok további három tizenegyest hagytak ki, így a taljánok mehettek a döntőbe.

Az amszterdami finálé egyike lett azoknak, amiket a mai napig emlegetnek. Az olaszok lehengerlően játszottak, alig engedték szóhoz jutni a franciákat, Delvecchio révén pedig a vezetést is megszerezték. Talán mindenkinek ismerős a kép: az olaszok a hajrában a partvonal mellett felsorakozva várták a lefújást, de az utolsó pillanatokban jött a csereként beálló Wiltord és mindenki megrökönyödésére kiegyenlített.

A taljánokat hidegzuhanyként érte a gól, nem is tudtak felocsúdni belőle: a hosszabbítás tizedik percében a másik csere, David Trezeguet aranygóljával a franciák megnyerték az Európa-bajnokságot.

1974-ben a németek Európa-bajnokként nyertek világbajnokságot, az viszont 2000-ben fordult elő először, hogy az éppen aktuális világbajnok Eb-t nyerjen. Ezt később a spanyoloknak sikerült überelniük.



Eredmények:

A csoport

Németország – Románia 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 28. Scholl – 5. Moldovan

Portugália – Anglia 3:2 (2:2)

Gólszerzők: 22. Figo, 37. J. Pinto, 59. Nuno Gomes – 3. Scholes, 18. McManaman

Románia – Portugália 0:1 (0:0)

Gólszerző: 90+4. Costinha

Anglia – Németország 1:0 (0:0)

Gólszerző: 53. Shearer

Anglia – Románia 2:3 (2:1)

Gólszerzők: 41. Shearer (11-esből), 45. Owen – 22. Chivu, 48. Munteanu, 89. Ganea (11-esből)

Portugália – Németország 3:0 (1:0)

Gólszerzők: 35., 54., 71. Conceicao

1. Portugália 3 3 0 0 7:2 9 2. Románia 3 1 1 1 4:4 4 3. Anglia 3 1 0 2 5:6 3 4. Németország 3 0 1 2 1:5 1

B csoport

Belgium – Svédország 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 43. Goor, 46. Mpenza – 53. Mjällby

Törökország – Olaszország 1:2 (0:0)

Gólszerzők: 62. Okan – 52. Conte, 70. Inzaghi (11-esből)

Olaszország – Belgium 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 6. Totti, 66. Fiore

Svédország – Törökország 0:0

Törökország – Belgium 2:0 (1:0)

Gólszerző: 45., 70. Sükür

Olaszország – Svédország 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 39. Di Baggio, 88. Del Piero – 77. Larsson

1. Olaszország 3 3 0 0 6:2 9 2. Törökország 3 1 1 1 3:2 4 3. Belgium 3 1 0 2 2:5 3 4. Svédország 3 0 1 2 2:4 1

C csoport

Spanyolország – Norvégia 0:1 (0:0)

Gólszerző: 65. Iversen

Jugoszlávia – Szlovénia 3:3 (0:1)

Gólszerzők: 67., 73. Milošević, 70. Drulović – 23., 57. Zahovič, 52. Pavlin

Szlovénia – Spanyolország 1:2 (0:1)

Gólszerzők: 59. Zahovič – 4. Raúl, 60. Etxeberria

Norvégia – Jugoszlávia 0:1 (0:1)

Gólszerző: 8. Milošević

Jugoszlávia – Spanyolország 3:4 (1:1)

Gólszerzők: 30. Milošević, 50. Govedarica, 75. Komljenović – 38., 90+4. Alfonso, 51. Pedro Munitis, 90+1. Mendieta

Szlovénia – Norvégia 0:0

1. Spanyolország 3 2 0 1 6:5 6 2. Jugoszlávia 3 1 1 1 7:7 4 3. Norvégia 3 1 1 1 1:1 4 4. Szlovénia 3 0 2 1 4:5 2

D csoport

Franciaország – Dánia 3:0 (1:0)

Gólszerzők: 16. Blanc, 64. Henry, 90. Wiltord

Hollandia – Csehország 1:0 (0:0)

Gólszerző: 89. F. de Boer (11-esből)

Csehország – Franciaország 1:2 (1:1)

Gólszerzők: 35. Poborský (11-esből) – 7. Henry, 60. Djorkaeff

Dánia – Hollandia 0:3 (0:0)

Gólszerzők: 57. Kluivert, 66. R. de Boer, 77. Zenden

Dánia – Csehország 0:2 (0:0)

Gólszerzők: 64., 67. Šmicer

Franciaország – Hollandia 2:3 (2:1)

Gólszerzők: 8. Dugarry, 31. Trezeguet – 14. Kluivert, 51. F. de Boer, 59. Zenden

1. Hollandia 3 3 0 0 7:2 9 2. Franciaország 3 2 0 1 7:4 6 3. Csehország 3 1 0 2 3:3 3 4. Dánia 3 0 0 3 0:8 0



Negyeddöntő

Törökország – Portugália 0:2 (0:1)

Amszterdam, 42 ezer néző

Gólszerző: 44., 56. Nuno Gomes

Olaszország – Románia 2:0 (2:0)

Brüsszel, 40 ezer néző

Gólszerzők: 33. Totti, 43. Inzaghi

Hollandia – Jugoszlávia 6:1 (2:0)

Rotterdam, 44 ezer néző

Gólszerzők: 24., 38., 54. Kluivert, 51. Govedarica (öngól), 78., 90. Overmars – 90+1. Milošević

Spanyolország – Franciaország 1:2 (1:2)

Brugge, 30 ezer néző

Gólszerzők: 38. Mendieta (11-esből) – 32. Zidane, 44. Djorkaeff



Elődöntő

Franiaország – Portugália 2:1 – hosszabbítás után, aranygóllal

Brüsszel, 50 ezer néző

Gólszerzők: 51. Henry, 117. Zidane – 19. Nuno Gomes

Olaszország – Hollandia 0:0 – büntetőkkel 3:1

Amszterdam, 50 ezer néző

Büntetőpárbaj: Di Baggio 1:0, F. de Boer kihagyta, Pessotto 2:0, Stam kihagyta, Totit 3:0, Kluivert 3:1, Maldini kihagyta, Bosvelt kihagyta



Francesco Toldo három büntetőt is hárított a hollandok elleni elődöntőben



Döntő

Franciaország – Olaszország 2:1 – hosszabbítás után, arany góllal

Rotterdam, 50 ezer néző

Gólszerzők: 90+4. Wiltord, 103. Trezeguet – 55. Delvecchio



Wiltord az utolsó pillanatokban egyenlített az olaszok ellen



A torna góllövőlistája:

Patrick Kluivert (holland) – 5 gól

Savo Milošević (jugoszláv) – 5 gól

Nuno Gomes (portugál) – 4 gól

Thierry Henry (francia) – 3 gól

Sérgio Conceicao (portugál) – 3 gól

Zlatko Zahovič (szlovén) – 3 gól



A torna álomcsapata:

Kapusok: Francesco Toldo (olasz), Fabien Barthez (francia)

Hátvédek: Frank de Boer (holland), Alessandro Nesta (olasz), Fabio Cannavaro (olasz), Marcel Desailly (francia), Laurent Blanc (francia), Lilian Thuram (francia), Paolo Maldini (olasz)

Középpályások: Luis Figo (portugál), Demetrio Albertini (olasz), Zinedine Zidane (francia), Edgar Davids (holland), Patrick Vieira (francia), Josep Guardiola (spanyol), Rui Costa (portugál)

Csatárok: Patrick Kluivert (holland), Francesco Totti (olasz), Nuno Gomes (portugál), Thierry Henry (francia), Savo Milošević (jugoszláv), Raúl González (spanyol)



Zinedine Zidane-t választották az Eb legjobb játékosának



