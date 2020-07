Eb-2016: Ronaldóék először a csúcson, magyar és szlovák vitézkedés az Európa-bajnokságon

A koronavírus-járvány miatt idén futballünnep nélkül maradnak a foci szerelmesei, ugyanis a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságot csak jövőre rendezik meg. Nem maradt más, mint a nosztalgia, ezért felidézzük az eddigi futball-Eb-k történéseit. Sorozatunk utolsó részéhez, a 2016-os kontinensviadalhoz értünk!

1960 és 1984 után harmadik alkalommal adott otthont az Eb-nek Franciaország, amely a pályázatok között Törökországot és Olaszországot előzte meg. Ez volt sorozatban a 15. Európa-bajnokság, de az első olyan, amelyen már nem 16, hanem 24 csapat vett részt.

A létszámemelésnek köszönhetően olyan csapatok is részt vehettek a tornán, amelyek ezt megelőzően még nem jártak Eb-n: Izland, Észak-Írország, Wales, Albánia és Szlovákia is újoncként mutatkozott be. A selejtezőben a kilenc csoportelső és csoportmásodik mellett a legjobb csoportharmadik is kijutott Franciaországba, míg a maradék nyolc csoportharmadik pótselejtezőt vívott.

A magyar válogatott Pintér Attila vezetésével kezdte meg a kvalifikációt, de már az első, észak-írek elleni vesztes hazai mérkőzést követően búcsút is vettek tőle. Helyét ideiglenesen Dárdai Pál vette át, aki új színt vitt a játékba, ez pedig az őt váltó Bernd Storck irányítása alatt is megmaradt. A magyar átok azonban így is majdnem közbeszólt: Geráék az utolsó pillanatokban bukták el a győzelmet az emberhátrányban játszó észak-írek otthonában, majd hiába vezettek Pireuszban 3:2-re a tökutolsó görögök ellen, a hazaiak megfordították a mérkőzést. Az első két hely elúszott, a Storck-legénységnek azonban még így is megvolt az esélye, hogy legjobb csoportharmadikként továbbjusson, csakhogy a selejtező utolsó játéknapján az emberhátrányban játszó törökök egy utolsó percben szerzett góllal legyőzték az izlandiakat, így a félholdasok megelőzték a magyarokat a rangsorban.

A pótselejtezőben a magyarok a norvégokat kapták, a történetet pedig már mindenki jól ismeri:

Kleinheisler és Priskin lőtt, Böde a földbe döngölte a norvég védőt, Magyarország pedig 1972 után kijutott az Európa-bajnokságra.

A szlovákok a 2010-es vébé óta két selejtezőt is elbuktak, ezúttal viszont nekik is kijött a lépés: sokáig vezették a C csoportot Spanyolország és Ukrajna előtt, de végül csak előbbi tudta őket megelőzni.

Csehország újfent csoportgyőztesként jutott ki az Eb-re, csakúgy, mint Belgium, Spanyolország, Németország, Észak-Írország, Ausztria, Olaszország, Portugália és a tíz meccsből tízet nyerő Anglia. A szlovákok mellett második helyen léptek tovább az izlandiak, a walesiek, a selejtezőben 33 gólt szerző lengyelek, a svájciak, a románok, az oroszok, a horvátok és meglepetésre az albánok is. A pótselejtezőben az ukránok a szlovéneket, a svédek a dánokat, az írek pedig a bosnyákokat búcsúztatták.

A nagyok közül csupán Hollandia hiányzott Franciaországból, amely a brazíliai világbajnokságot követően durva mélyrepülésbe kezdett.



A tornának tíz város, Saint-Denis, Toulouse, Lens, Lille, Nizza, Saint-Étienne, Párizs, Marseille, Bordeaux és Lyon adott otthont. Az ember azt gondolná, hogy a létszámemeléssel az érdektelenebb mérkőzések száma is nőtt, de ennek pont az ellenkezője történt: a csoportmeccseket átlagban 30-40 ezer néző látta a helyszínről, de az 50 ezernél magasabb nézőszám sem volt ritkaság.

A franciák a 2006-os vébé után újjáépítésen estek át, de az elkövetkező tíz év nem kedvezett a gall futballnak. A házigazda számára a 2016-os Eb is nehezen indult: a románokat és az albánokat is hajrában szerzett gólokkal győzték le, míg a svájciakkal egy barátságos 0:0-t játszottak. A románok ugyan kellemetlen ellenfélnek számítottak, de csak megnehezíteni tudták a csoportellenfelek dolgát, csakúgy, mint Albánia, amely legalább megszerezte története első Eb-győzelmét.

A B csoportban a szlovákok meglepetésre kikaptak a Gareth Bale-t a soraiban tudó walesiektől, de aztán két vállra fektették a széteső oroszokat, az angolok elleni döntetlen pedig elég volt a továbbjutáshoz.

Wales az első helyről, Anglia pedig a másodikról lépett tovább a nyolcaddöntőbe.



A C kvartett a németek és a lengyelek dominanciáját hozta, de azt talán kevesen gondolhatták, hogy épp a két csapat egymás elleni találkozója lesz a torna egyik legunalmasabb mérkőzése. A becsülettel küzdő észak-írek inkább lelkes szurkolóikról maradtak meg emlékezetünkben, a szerzett gól nélkül kipottyanó ukránok pedig még azokról sem.

A csehek a hajrában kaptak ki a spanyoloktól, majd egy izgalmas meccsen a ráadás negyedik percében egyenlítettek a horvátok ellen. Az utolsó körben elég lett volna legyőzniük a törököket a továbbjutáshoz, de a félholdasok 2008 után ezúttal is megtréfálták a cseheket. Más kérdés, hogy ez az eredmény nekik sem volt elég a nyolcaddöntőhöz.

A horvátok egy izgalmas, hajtós meccsen szerezték meg a csoportgyőzelmet a spanyolok előtt, ettől fogva pedig mindenki komolyan kezdte venni az Ante Cacic által dirigált gárdát.

A E csoportban az erőviszonyoknak megfelelően az olaszok és a belgák szerezték meg az első két helyet. Az írek óriási pofont kaptak Hazardéktól, de aztán nagy nehezen legyőzték az itáliaiakat, így ők is bejutottak a legjobb 16 közé. A svédek nem sok vizet zavartak az Eb-n, a csalódott Ibrahimovic pedig a tornát követően lemondta a válogatottságot.

Akkor még ő sem sejthette, hogy két évvel később a skandinávok az oroszországi vébén egészen a negyeddöntőig menetelnek…

Az utolsó négyesben kapott helyet a magyar válogatott, amely nagy nehezen ugyan kijutott az Eb-re, arra viszont nem sokan számíthattak, hogy három meccs után a csoportkör éléről jut be a kieséses szakaszba. A magyarokat már azok ellen az osztrákok ellen is féltették, akik a selejtezőben tíz meccsből kilencet megnyertek, ehhez képest Geráék bátor játékkal álltak ki, a második félidőben pedig a vezetést is megszerezték Szalai révén. Az osztrákokat megfogta a gól, Dragovic kiállításával pedig végleg elszállt minden esélyük. A kegyelemdöfést Stieber adta meg a hajrában. Nehezebb falatnak bizonyult Izland, de azért a hajrában csak sikerült begyötörni ellenük az egyenlítést jelentő gólt. Aztán jött az Eb egyik legjobb meccse: a magyarok háromszor is vezettek a portugálok ellen, de Ronaldóék mindannyiszor egyenlíteni tudtak – végül mindkét csapat megelégedett a 3:3-as döntetlennel. A luzitánok úgy jutottak tovább, hogy egy mérkőzésüket sem nyerték meg.

A nyolcaddöntőben a svájciakon Shaqiri gyönyörű ollózós gólja sem segített, Lengyelország büntetőkkel búcsúztatta őket. Wales egy öngóllal győzte le a 75. percig hősiesen védekező észak-ír válogatottat, Olaszország pedig leiskolázta a címvédő spanyolokat.

A horvátok nem bírtak a portugálokkal a legjobb tizenhat között, és amikor már mindenki a büntetőpárbajra készülődött volna, jött Quaresma és eldöntötte a továbbjutás kérdését. A házigazda franciák az írekkel is megszenvedtek, már a 3. perctől vesztésre álltak, ám a második játékrészben Griezmann három perc alatt megfordította az eredményt. A nyolcaddöntőben az izlandiak okozták a legnagyobb meglepetést azzal, hogy kiejtették az angolokat – az aprócska szigetország egészen a 18. perctől őrizte a 2:1-es állást.

A szlovákok és a magyarok számára is a nyolcaddöntő jelentette a végállomást az Eb-n. Kozákék ugyan a torna előtt felkészülési mérkőzésen legyőzték a németeket, ez a találkozó azonban már más tészta volt. Boateng és Gomez már az első félidőben betalált, Draxler pedig a másodikban végleg eldöntötte a mérkőzést.

A magyarok tíz perc után kerültek hátrányba a belgákkal szemben, de a szoros eredményt egészen a 78. percig őrizték. A belgák kihasználták, hogy a kockáztatni kényszerülő magyar csapat védelme kinyílt, és 13 perc alatt háromszor is betaláltak.

Ettől függetlenül sem a szlovák, sem a magyar csapat nem térhetett haza csalódottan, hiszen az előzetes célkitűzést – a csoportból való továbbjutást – teljesítették, minden további plusz pedig már csak hab lett volna a tortán.

Következett a negyeddöntő, amelyben Portugália ötödik meccsét sem tudta megnyerni a rendes játékidőben: 120 percnyi 1:1-es eredményt követően büntetőkkel ejtették ki a lengyeleket.

Szintén büntetőpárbajba torkollott a Németország-Olaszország mérkőzés. A rendes játékidőben Bonucci tizenegyesével egyenlítettek az itáliaiak, a párbajban azonban Zaza és Pellé után ő is hibázott. Csakhogy a németek részéről Müller, Özil és Schweinsteiger sem volt eredményes, így csak a kilencedik kör hozott döntést. Ekkor Darmian gyengécske lövését megfogta Neuer, Hector pedig az elődöntőbe lőtte a németeket.

A belgák a 13. pertől Nainggolan óriási löketével vezettek a walesiek ellen, de a szigetországiakat ezúttal sem lehetett leírni. Williams még az első félidőben egyenlített, a második játékrészben pedig Robson-Kanu és Vokes is betalált, így megszületett a szenzáció: Wales bejutott az Európa-bajnokság elődöntőjébe.

A franciák az angolokat kiejtő izlandiakat kapták, de az újabb meglepetés ezúttal elmaradt. Pogbáék már az első 45 percet követően 4:0-ra vezettek, a végeredmény 5:2 lett.

A legjobb négy között a portugálok – ezúttal már a rendes játékidőben – megállították a szárnyaló walesieket, Ronaldo és Nani három perc alatt eldöntötte a mérkőzés végkimenetelét. Portugália 12 év után játszhatott újfent döntőt Európa-bajnokságon.

A franciák óriási csatát vívtak a németekkel, Griezmann két találatával pedig be is jutottak a döntőbe. A galloknak úgy kellett a sikerélmény, mint éhezőnek egy falat kenyér: a 2006-os vébédöntő óta két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon vettek részt, ezeken kétszer a csoportkörben, kétszer pedig a negyeddöntőben búcsúztak.

A fináléban minden a gallok mellett szólt: a hazai pálya előnye, a két csapat közti erőviszony, valamint az, hogy a portugálok a 25. perctől a sérült Ronaldo nélkül játszottak. A franciák viszont nem tudtak élni a kínálkozó lehetőséggel, így a játék 90 perc után is folytatódott. Tizenegy perc volt hátra a büntetőrúgásokig, amikor jött a csereként beálló Éder, aki ezt megelőzően mindössze 15 percet játszott az Eb-n, és egy távoli lövéssel betalált a franciák kapujába. A házigazdát sokként érte a váratlan gól, a hátralévő időben pedig már nem is tudott mit kezdeni az eredménnyel.

A portugál válogatott első komolyabb trófeáját nyerte meg, és bár lehet rajta vitatkozni, hogy a legjobb csapat ért-e fel Európa csúcsára, a dánok 1992-es és a görögök 2004-es diadala is bizonyíték rá, hogy egy kis szerencse mellett az esélytelenebbnek vélt csapat is aranyérmet szerezhet.



Eredmények:

A csoport

Franciaország – Románia 2:1 (0:0)

Gólszerzők: 57. Giroud, 89. Payet – 65. Stancu (11-esből)

Albánia – Svájc 0:1 (0:1)

Gólszerző: 5. Schär

Románia – Svájc 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 18. Stancu (11-esből) – 57. Mehmedi

Franciaország – Albánia 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 90. Griezmann, 90+6. Payet

Románia – Albánia 0:1 (0:1)

Gólszerző: 43. Sadiku

Svájc – Franciaország 0:0



1. Franciaország 3 2 1 0 4:1 7 2. Svájc 3 1 2 0 2:1 5 3. Albánia 3 1 0 2 1:3 3 4. Románia 3 0 1 2 2:4 1



B csoport

Wales – Szlovákia 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 10. Bale, 81. Robson-Kanu – 61. Duda

Anglia – Oroszország 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 73. Dier – 90+2. Berezuckij

Oroszország – Szlovákia 1:2 (0:2)

Gólszerzők: 80. Glusakov – 32. Weiss, 45. Hamšík

Anglia – Wales 2:1 (0:1)

Gólszerzők: 56. Vardy, 90+2. Sturridge – 42. Bale

Oroszország – Wales 0:3 (0:2)

Gólszerzők: 11. Ramsey, 20. Taylor, 67. Bale

Szlovákia – Anglia 0:0



1. Wales 3 2 0 1 6:3 6 2. Anglia 3 1 2 0 3:2 5 3. Szlovákia 3 1 1 1 3:3 4 4. Oroszország 3 0 1 2 2:6 1



C csoport

Lengyelország – Észak-Írország 1:0 (0:0)

Gólszerző: 51. Milik

Németország – Ukrajna 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 19. Mustafi, 90+2. Schweinsteiger

Ukrajna – Észak-Írország 0:2 (0:0)

Gólszerzők: 49. McAuley, 90+6. McGinn

Németország – Lengyelország 0:0

Ukrajna – Lengyelország 0:1 (0:0)

Gólszerző: 54. Blaszczykowski

Észak-Írország – Németország 0:1 (0:1)

Gólszerző: 30. Gomez



1. Németország 3 2 1 0 3:0 7 2. Lengyelország 3 2 1 0 2:0 7 3. Észak-Írország 3 1 0 2 2:2 3 4. Ukrajna 3 0 0 3 0:5 0



D csoport

Törökország – Horvátország 0:1 (0:1)

Gólszerző: 41. Modric

Spanyolország – Csehország 1:0 (0:0)

Gólszerző: 87. Piqué

Csehország – Horvátország 2:2 (0:1)

Gólszerzők: 76. Škoda, 90+4. Necid – 37. Perisic, 59. Rakitic

Spanyolország – Törökország 3:0 (2:0)

Gólszerzők: 34., 48. Morata, 37. Nolito

Csehország – Törökország 0:2 (0:1)

Gólszerzők: 10. Yilmaz, 65. Tufan

Horvátország – Spanyolország 2:1 (1:1)

Gólszerzők: 45. Kalinic, 87. Perisic – 7. Morata



1. Horvátország 3 2 1 0 5:3 7 2. Spanyolország 3 2 0 1 5:2 6 3. Törökország 3 1 0 2 2:4 3 4. Csehország 3 0 1 2 2:5 1



E csoport

Írország – Svédország 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 48. Hoolahan – 71. Clark (öngól)

Belgium – Olaszország 0:2 (0:1)

Gólszerzők: 32. Giaccherini, 90+3. Pellé

Olaszország – Svédország 1:0 (0:0)

Gólszerző: 88. Éder

Belgium – Írország 3:0 (0:0)

Gólszerzők: 48., 70. Lukaku, 61. Witsel

Olaszország – Írország 0:1 (0:0)

Gólszerző: 85. Brady

Svédország – Belgium 0:1 (0:0)

Gólszerző: 84. Nainggolan



1. Olaszország 3 2 0 1 3:1 6 2. Belgium 3 2 0 1 4:2 6 3. Írország 3 1 1 1 2:4 4 4. Svédország 3 0 1 2 1:3 1



F csoport

Ausztria – Magyarország 0:2 (0:0)

Gólszerzők: 62. Szalai, 87. Stieber

Portugália – Izland 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 31: Nani – 50. Bjarnason

Izland – Magyarország 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 39. Sigurdsson (11-esből) – 88. Saevarsson (öngól)

Portugália – Ausztria 0:0

Izland – Ausztria 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 18. Bödvarsson, 90+4. Traustason – 60. Schöpf

Magyarország – Portugália 3:3 (1:1)

Gólszerzők: 19. Gera, 47., 55. Dzsudzsák – 42. Nani, 50.,62. Ronaldo



1. Magyarország 3 1 2 0 6:4 5 2. Izland 3 1 2 0 4:3 5 3. Portugália 3 0 3 0 4:4 3 4. Ausztria 3 0 1 2 1:4 1



Harmadik helyezettek sorrendje (az első négy jutott tovább):

1. Szlovákia 3 1 1 1 3:3 4 2. Írország 3 1 1 1 2:4 4 3. Portugália 3 0 3 0 4:4 3 4. Észak-Írország 3 1 0 2 2:2 3 5. Törökország 3 1 0 2 2:4 3 6. Albánia 3 1 0 2 1:3 3



Nyolcaddöntő

Svájc – Lengyelország 1:1 – büntetőkkel 4:5

Saint-Étienne, 38 ezer néző

Gólszerzők: 82. Shaqiri – 39. Blaszczykowski

Büntetőpárbaj: Lichtsteiner 1:0, Lewandowski 1:1, Xhaka kihagyta, Milik 1:2, Shaqiri 2:2, Glik 2:3, Schär 3:3, Blaszczykowski 3:4, Rodriguez 4:4, Krychowiak 4:5

Wales – Észak-Írország 1:0 (0:0)

Párizs, 44 ezer néző

Gólszerző: 75. McAuley (öngól)

Horvátország – Portugália 0:1 – hosszabbítás után

Lens, 33 ezer néző

Gólszerző: 117. Quaresma

Franciaország – Írország 2:1 (0:1)

Lyon, 56 ezer néző

Gólszerzők: 58., 61. Griezmann – 3. Brady (11-esből)

Németország – Szlovákia 3:0 (2:0)

Lille, 44 ezer néző

Gólszerzők: 8. Boateng, 43. Gomez, 63. Draxler

Magyarország – Belgium 0:4 (0:1)

Toulouse, 38 ezer néző

Gólszerzők: 10. Alderweireld, 78. Batshuayi, 80. Hazard, 90+1. Carrasco

Olaszország – Spanyolország 2:0 (1:0)

Saint-Denis, 76 ezer néző

Gólszerzők: 33. Chiellini, 90+1. Pellé

Anglia – Izland 1:2 (1:2)

Nizza, 33 ezer néző

Gólszerzők: 4. Rooney (11-esből) – 6. Sigurdsson, 18. Sigpórsson



Negyeddöntő

Lengyelország – Portugália 1:1 – büntetőkkel 3:5

Marseille, 62 ezer néző

Gólszerzők: 2. Lewandowski – 33. Sanches

Büntetőpárbaj: Ronaldo 0:1, Lewandowski 1:1, Sanches 1:2, Milik 2:2, Moutinho 2:3, Glik 3:3, Nani 3:4, Blaszczykowski kihagyta, Quaresma 3:5

Wales – Belgium 3:1 (1:1)

Lille, 45 ezer néző

Gólszerzők: 31. Williams, 55. Robson-Kanu, 86. Vokes – 13. Nainggolan



Németország – Olaszország 1:1 – büntetőkkel 6:5

Bordeaux, 38 ezer néző

Gólszerzők: 65. Özil – 78. Bonucci (11-esből)

Büntetőpárbaj: Insigne 0:1, Kroos 1:1, Zaza kihagyta, Müller kihagyta, Barzagli 1:2, Özil kihagyta, Pellé kihagyta, Draxler 2:2, Bonucci kihagyta, Schweinsteiger kihagyta, Giaccherini 2:3, Hummels 3:3, Parolo 3:4, Kimmich 4:4, De Sciglio 4:5, Boateng 5:5, Darmian kihagyta, Hector 6:5



Franciaország – Izland 5:2 (4:0)

Saint-Denis, 76 ezer néző

Gólszerzők: 12., 59. Giroud, 20. Pogba, 43. Payet, 45. Griezmann – 56. Sigpórsson, 84. Bjarnason



Elődöntő

Portugália – Wales 2:0 (0:0)

Lyon, 55 ezer néző

Gólszerzők: 50. Ronaldo, 53. Nani

Németország – Franciaország 0:2 (0:1)

Marseille, 64 ezer néző

Gólszerző: 45+2., 72. Griezmann



Döntő

Portugália – Franciaország 1:0 – hosszabbítás után

Saint-Denis, 75 ezer néző

Gólszerző: 109. Éder



A torna góllövőlistája:

Antoine Griezmann (francia) – 6 gól

Olivier Giroud (francia) – 3 gól

Dimitri Payet (francia) – 3 gól

Nani (portugál) – 3 gól

Cristiano Ronaldo (portugál) – 3 gól

Álvaro Morata (spanyol) – 3 gól

Gareth Bale (walesi) – 3 gól



A torna álomcsapata:

Rui Patrício (portugál), Jerome Boateng (német), Joshua Kimmich (német), Raphael Guerreiro (portugál), Pepe (portugál), Antoine Griezmann (francia), Dimitri Payet (francia), Toni Kroos (német), Joe Allen (walesi), Aaron Ramsey (walesi), Cristiano Ronaldo (portugál)



