Eb-2020: Kisorsolták a selejtezőcsoportokat, jön a magyar–szlovák párharc!

A Nemzetek Ligájában elért eredmények alapján Szlovákia a harmadik, Magyarország pedig a negyedik kalapba került. Az első kalapot két részre osztották, mert a Nemzetek Ligája jövő júniusi négyes döntőjében érdekelt válogatottaknak - Portugália, Svájc, Hollandia és Anglia - mindenképpen ötcsapatos csoportba kellett kerülniük, hogy számukra szabad legyen a döntő időpontja.

Emellett az Eb-nek otthont adó 12 ország csapatai közül legfeljebb kettő szerepelhet azonos csoportban, hogy a házigazdák mindegyikének legyen esélye a részvétel kiharcolására.

Az Eb-selejtező sorsolásának kalapjai:



1. kalap:

Svájc, Portugália, Hollandia, Anglia, Belgium, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Lengyelország

2. kalap:

Németország, Izland, Bosznia-Hercegovina, Ukrajna, Dánia, Svédország, Oroszország, Ausztria, Wales, Csehország

3. kalap:

Szlovákia, Törökország, Írország, Észak-Írország, Skócia, Norvégia, Szerbia, Finnország, Bulgária, Izrael

4. kalap:

Magyarország, Románia, Görögország, Albánia, Montenegró, Ciprus, Észtország, Szlovénia, Litvánia, Grúzia

5. kalap:

Macedónia, Koszovó, Fehéroroszország, Luxemburg, Örményország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Moldova, Gibraltár, Feröer-szigetek

6. kalap:

Lettország, Liechtenstein, Andorra, Málta, San Marino

A sorsoláson 5-5 darab öt- illetve hatcsapatos csoportot alakítottak ki, amelyekből az első két helyezett jut ki a kontinensviadalra, a harmadik hely megszerzése azonban már nem ér pótselejtezőt.

A sors végül úgy adta, hogy Szlovákia és Magyarország is egy csoportba került, mégpedig az E jelűbe. Mindkét csapat számára fontos lesz a selejtezőben elért eredmény, ugyanis a Nemzetek Ligájában sem a magyarok, sem a szlovákok nem nyerték meg saját csoportjukat - sőt, utóbbiak csoportutolsóként ki is estek a B osztályból. Az E csoportba került továbbá a világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott, valamint Wales és Azerbajdzsán.

Íme a csoportok:

A csoport

Anglia

Csehország

Bulgária

Montenegró

Koszovó

B csoport

Portugália

Ukrajna

Szerbia

Litvánia

Luxemburg

C csoport

Hollandia

Németország

Észak-Írország

Észtország

Fehéroroszország

D csoport

Svájc

Dánia

Írország

Grúzia

Gibraltár

E csoport

Horvátország

Wales

Szlovákia

Magyarország

Azerbajdzsán

F csoport

Spanyolország

Svédország

Norvégia

Románia

Feröer-szigetek

Málta

G csoport

Lengyelország

Ausztria

Izrael

Szlovénia

Macedónia

Lettország

H csoport

Franciaország

Izland

Törökország

Albánia

Moldova

Andorra

I csoport

Belgium

Oroszország

Skócia

Ciprus

Kazahsztán

San-Marino

J csoport

Olaszország

Bosznia-Hercegovina

Finnország

Görögország

Örményország

Liechtenstein

A játéknapokat jövő év márciusában, júniusában, szeptemberében, októberében és novemberében rendezik dupla fordulók formájában.

Ne feledkezzünk meg a Nemzetek Ligájáról sem!

Bár a selejtezők 2019 novemberéig tartanak, időközben júniusban lezajlik a Nemzetek Ligája A divíziójának playoffköre, amelyben értelemszerűen a négy csoportgyőztes vesz részt (Portugália, Svájc, Hollandia és Anglia). A bajnoki címért elődöntő-döntő formában küzdenek majd meg.

Ekkorra tehát már tudni fogjuk, melyik húsz csapat vesz részt az Eb-n, valamint azt is, hogy ki nyeri a Nemzetek Ligáját. Viszont négy hely még továbbra is kiadó marad az Eb mezőnyében. A fennmaradó helyekért a Nemzetek Ligája négy divíziójának győztesei küzdenek meg. Ez tehát annyit jelent, hogy az A, a B, a C és a D osztály legjobbja is ott lehet az Eb-n. Ennek a döntőit 2020 márciusában rendezik.

Viszont olyan paradox helyzet is kialakulhat, hogy a Nemzetek Ligája valamelyik csoportgyőztese is megszerezi az Eb-selejtezőben a részvételt. Mivel csoportgyőztesként jogosult lenne a playoffra, a helyét így át kell adnia egy másik csapatnak.

Prioritásként először a saját csoportjából töltik fel a maradék helyeket a Európa-bajnoki pótselejtezőre. Azonban, ha például az A divízió 12 válogatottjából 9 már kijut a selejtezőből az Eb-re, akkor az A csoport négy helyére csak három csapat marad. A fennmaradó helyeket a B divízióból érkezővel töltik fel, és így tovább, ha B-ből fogynak el a csapatok, a C divízióból jöhet a playoffos.

A 2020-as Eb-nek 12 ország 12 városa ad otthont, köztük Budapest is, ahol három csoportmérkőzésre és egy nyolcaddöntőre kerül sor. A rendezők részvétel esetén a csoportkörben két meccset hazai pályán játszhatnak.

(tt)