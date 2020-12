„Ebben a helyzetben túlélni is kész csoda" – étterem- és kávézótulajdonosok a legújabb intézkedésekről

Az éttermek október közepétől ismét csak elvitelre adhattak ki ételt, illetve csak a teraszokon szolgálhatták ki a vendégeket. Ugyanez volt érvényes a kávéházakra is, beltéren azok sem fogadhattak vendégeket. Ezen rendelkezés ellen tiltakoztak azok a kassai vendéglátóipari egység üzemeltetői, akik a tiltás ellenére nyitották meg kapuikat. Legalább 40-re tehető azok száma a keleti nagyvárosban, akik e hét kedden megnyitották vendéglőiket. Kedd óta azonban újabb döntés született. Péntektől (december 11.) tilos az éttermek és kávézók teraszainak is a működtetése. Az eladást házhozszállítás vagy személyes elvitel formájában lehet megoldani. A változtatásokat a Közegészségügyi Hivatal rendelete tartalmazza, amely a központi válságstáb döntéseire reagál. Kíváncsiak voltunk, vajon mit szólnak mindehhez a dunaszerdahelyi és környékbeli étterem-, valamint kávézótulajdonosok, ezért néhányukat megkértük, osszák meg velünk véleményüket.

Fotók: Cséfalvay Á. András

A Bojujeme za naše gastro (A vendéglátásért harcolunk) elnevezésű kezdeményezés tagjai, akik a tiltás ellenére nyitották ki éttermeiket, döntésüket azzal indokolták, hogy nem bírják fizetni a bérleti díjat és az egyéb költségeiket, ha nem lépnek, akkor el kell bocsátaniuk az alkalmazottaikat. Ezért határoztak úgy, hogy vállalják a kockázatot és kinyitnak.

Horsicza Tibor, a padányi József Csárda tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, a kassai vendéglátóipari egységekkel ellentétben ők biztosan nem nyitják meg az étterem belterét a vendégek előtt, amíg azt állami határozat nem teszi lehetővé.

„Nem kockáztathatjuk sem az alkalmazottaink, sem a családtagjaink, sem a vendégeink egészségét. Ez nagy felelősség, és vállalhatatlan teher lenne, ha valaki miattunk megbetegedne és súlyos állapotba kerülne, hiszen valaki könnyebben, de mások nehezebben vészelik át a fertőzést. Ezt egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak“

– hangsúlyozta, majd hozzátette, biztosan nem tesznek semmilyen törvényellenes lépést.

Az étteremtulajdonostól megtudtuk, őket is elérte a vírus, ezért karanténba kellett vonulnia az egész csapatnak, és teljesen be kellett zárniuk az éttermet. „Hétfőtől kezdhettük meg ismét a főzést elvitelre, de az étterem továbbra is zárva van és zárva is marad, amíg erről nem határoznak másként, bármennyire is nehezünkre esik. Az a legfontosabb, hogy miután vége lesz ennek az egésznek, tudjunk kinyitni és úgy működni tovább, ahogy a járvány előtt, mindannyian egészségesen. Az emberek szerencsére szeretik a mi kis éttermünket, éppen ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy túléljük ezt az időszakot és meg tudjuk tartani az alkalmazottainkat. Ezidáig szerencsére senkit nem kellett elbocsátanunk és a továbbiakban sem tervezünk senkit elküldeni“ – nyilatkozta Horsicza Tibor.

A 5 Star Gastro Catering tulajdonosa, Fitus Szabolcs, aki júniustól a nyékvárkonyi Aranykárász étterem üzemeltetője, kérdésünkre elmondta, megérti a kassai „lázadás” résztvevőit, akik úgy véli, végső elkeseredettségükben folyamodtak ehhez a lépéshez. A kezdeményezés főszervezője Szabolcsot is megszólította, s arra kérte, hívja fel a Dunaszerdahelyi járás étteremtulajdonosainak figyelmét a tervükre.

„Az Aranykárász fűtött terasszal rendelkezik, így engem ez a dolog annyira nem érintett. Ennek ellenére beszéltem néhány kollégával, de sajnos süket fülekre talált ez a dolog. ’Sok lúd disznót győz’, hangzik a közmondás, ami úgy hiszem, ebben az esetben is érvényes lehetne. A személyes véleményem az, hogy Szlovákiának szüksége lenne egy gasztronómiai szakemberekből álló, erős képviselettel rendelkező szervezetre, amely kiállna az érdekeinkért. Persze, jelenleg is működnek ilyesmi szervezetek, viszont nem látom azt, hogy felszólalnának a helyzet javulása érdekében”

– fejtette ki az Aranykárász tulajdonosa.

A „lázadáskor” még senki sem tudta, hogy pár nap múlva teljesen leállítják az éttermek kinyitását. Péntektől azonban már a teraszokon sem fogadhatnak vendéget. Ez a rendelet Fitus Szabolcsot is érinti, aki erre reagálva feltett egy kérdést:

„Ha a bevásárlóközpontokban és szupermarketokban több száz ember egymás hegyén-hátán nyüzsöghet, ez azt jelenti, hogy ott nem fertőződhet meg senki?”

Gondolatmenetét folytatva a síközpontok működésének kérdésére is kitért. „Nekik legalább adtak alternatívát, mert ugye negatív teszteredménnyel használható a sípálya. A gasztronómiának miért nem adtak valamilyen lehetőséget, amely segítségével legalább a teraszok nyitva lehetnének?” Fitus Szabolcs aláhúzta, néhány hónapig még biztosan kitartanak a gasztronómiában tevékenykedők, de amint elfogy a tartalékuk, nem lesz más választásuk, csődöt kell jelenteniük. A járványhelyzet hozta korlátozások következményei már most erősen érezhetők, az Aranykárász alkalmazottai közül szinte mindenkitől meg kellett válnia. Csupán egy szakácsot és egy pincért tudott megtartani. Aláhúzta, a gasztronómiával foglalkozóknak nagy szüksége lenne az állam támogatására. Példának Ausztriát hozta fel, ahol az ebbe a szegmensbe tartozókat az éves bevételük átlagának a 80%-val kárpótolják. Hangsúlyozta, nem várja el, hogy Szlovákiában is ilyen magaslatokig menjen el a támogatás, ugyanakkor azt igen, hogy az állam legalább a bevételük 50%-val hozzájáruljon a túlélésükhöz. „Ha ezt megkapnánk, nem kellene megválnunk az alkalmazottainktól” fűzte hozzá. Beszélgetésünket azzal zárta, minden nehézség ellenére, az Aranykárász nem fog eltűnni az éttermek listájáról. Amint újra kinyithatnak, garantáltan egy hatalmas bulival fognak visszatérni!

A nagymegyeri Chili House tulajdonosát, Huszár Tibort is felkerestük, aki a kassai illegális étteremkinyitáshoz a következőt fűzte hozzá:

„A rendeletek, törvények tudatos megsértése nyilván nem szép dolog. Viszont a hosszantartó bevételkiesés, a bizonytalan jövő, a kompromisszumkészség teljes hiánya – a kormány részéről – érthető, hogy ilyen lépésre kényszeríti a tulajdonosokat.”

A pénteken érvénybe lépő rendelet kapcsán elmondta, sejtette, hogy a teraszok működését sem fogják túl sokáig engedélyezni. „Igaz ugyan, hogy jó néhány helyen a terasz már elvesztette a terasz jellegét. Talán, ha az elejétől kezdve pontosabban kommunikálták volna le az illetékesek, hogy mit lehet és mit nem, akkor ennek a lépésnek nem kellett volna bekövetkeznie. Illetve azt gondolom, hogy nem kellett volna az egész országra vonatkozóan, az étterem befogadóképességét figyelembe se véve mindent bezárni” – fogalmazott. A Chili House nem téliesítette a teraszait, inkább a kiszállításra szavaztak. Bár eddig nem szállították ki az ételeiket, úgy gondolták, a jelenlegi helyzetben ez a legkézenfekvőbb megoldás a számukra, hiszen a hamburgerek könnyedén szállíthatók. „Ezt találtuk a legköltséghatékonyabb útnak. A helyzetünk egyelőre nem katasztrofális, de nem is jó.”

Az ekecsi Grand Lounge & Restaurant tulajdonosai, Torma Erika és Both Tibor a Paraméternek elmondták, teljes mértékben megértik azokat, akik végső elkeseredettségükben részt vettek a „lázadásban”, ugyanakkor ők maguk inkább nem csatlakoztak hozzá.

„Egyelőre a túlélésre koncentrálunk, nem pedig arra, hogy büntetéseket gyűjtsünk csak azért, mert a minisztériumban valaki éppen rosszul aludt és úgy kelt fel, hogy eldöntötte, busásan megjárja, aki az akaratuk ellen tesz. Ez az egész akkor lett volna az igazi, ha teljes az összefogás. Viszont ebben a helyzetben, mikor még túlélni is kész csoda, akkor azt a keveset, amink van, nem az államnak akarjuk adni a büntetések befizetése által”

– magyarázták, majd azzal folytatták, hogy ahogyan eddig sem tartották logikusnak az egész gasztronómiát érintő rendeleteket, úgy ezt a mostanit sem tartják annak. „Miután sokan kibúvót kerestek és találtak is azzal kapcsolatosan, hogy mi is számít terasznak, úgy hisszük, várható volt, hogy megtiltják azok működését is. Úgy látjuk, hogy itt a környéken egyébként nincs is túl nagy igény a teraszokra, mivel a média beleültette az emberek fejébe, hogy a Covid egyenlő a halállal.” Az ekecsi Grand Lounge & Restaurant október 15-től rövidített üzemmódban működik. Reggel hattól délután háromig főznek, az egyébként megszokott este kilenc óra helyett. A menüket kiszállítják, ami elmondásuk szerint éppen csak arra elég, hogy a rezsit és az alkalmazottak béreit kifizessék belőle. Elbocsájtaniuk szerencsére senkit sem kellett, alkalmazottaikkal meg tudtak egyezni a 60%-os bérkifizetésben.

„A segítség, amit a szuper államunk ígér, egyenlő a nullával. Eddig még egy centet sem kaptunk, pedig jogosultak vagyunk a támogatásra. Hogy ez így meddig húzható, nem tudom. Januártól újra fizetni kell majd a hiteltörlesztéseket, plusz sokaknak most kell adót és szociálist fizetniük. Ezekről viszont sehol nem esik szó, pedig hatalmas érvágás lesz nemcsak nekünk, gasztrósoknak, de sok mindenki másnak is”

– fejtették ki véleményüket.

Bögi Mónika, a dunaszerdahelyi Budapest Kávézó tulajdonosa csalódottságának adott hangot. „Kicsit csalódottak vagyunk a kormány rendelkezéseivel kapcsolatban, mert jól láthatóan nem működnek. Mi már október óta zárva vagyunk, ugyanis a huzatos teraszunk miatt így kevesebb a veszteségünk. Ez viszont óriási kiesést jelent a számunkra.

A forgalomkiesésünkhöz viszonyítva pedig nevetséges az állam által ígért segítség. A félmegoldások semmire sem vezettek, mert kevesen tartották be azokat. Ezt ennyi idő után végre a kormány is felismerte. Nehéz türelmesnek maradni, főleg úgy, hogy a jelenlegi kilátások miatt, már a februári nyitás lehetőségét latolgatjuk.

Egy erős lockdownt látnánk egyetlen megoldásnak, hogy végre túl legyünk ezen az egészen. Hiszen elég megnézni a jó példákat, mint Csehország vagy Ausztria.” Állítása szerint azonban, minden nehézség ellenére, az illegális nyitás meg sem fordult a fejükben, mondván, tisztában vannak vele, hogy ebben a helyzetben nem a saját érdekeiket kell előtérbe helyezniük.

„A legfontosabbnak egymás egészségének megőrzését tartjuk, ami úgy gondoljuk, a járvány mérséklésének egyetlen lehetősége”

– szögezte le Mónika.

Ahogyan mindenkit, úgy Szabó Rudolfot, a dunaszerdahelyi Vespresso Korzó tulajdonosát is nagy meglepetésként érte a koronavírus-járvány első hullámában történő hirtelen lezárás. „Hihetetlen volt, hogy az egyik nap még működtünk, a másik nap pedig már nem volt szabad kinyitnunk. Tenni nem tudtunk ellene semmit akkor sem és most sem. A december 11-től érvényes megszorítások viszont már nem értek minket annyira váratlanul, mint az első hullám intézkedései.

Szerencsére mindig úgy intéztem a dolgainkat, hogy legyen tartalékunk. A végtelenségig azonban így sem tudjuk kihúzni. Ennek ellenére nem kerestünk kiskapus megoldásokat, nem akartunk kockáztatni. Hogy most ismét elvették tőlünk a teraszokat, már mondhatni beletörődéssel fogadom. Azt látom, hogy teljesen felesleges lázadni, ezért nem is teszem. Helyette inkább próbálom a maximumot kihozni a helyzetből”

– nyilatkozta.

Szlávik Cyntia