„Ebben a nehéz időszakban is a békére kell törekednünk“

A békére vagy a megbékélésre mindig törekednünk kell. Ezt Zuzana Čaputová államfő jelentette ki csütörtökön a háborús veteránok emléknapján a ligetfalui katonai temetőben.

Fotó: TASR

„A béke nem magától értetődő dolog. A békére, illetve a megbékélésre mindig törekednünk kell. A nehéz időszakban is, amikor válságokat élünk meg. Ezért is fontos, hogy ezekben az időkben is keressük azt, ami összeköt bennünket, ahelyett, ami elválaszt“ – hangsúlyozta a köztársasági elnök.

Az emberek szerte a világon megemlékeznek a háborús veteránokról november 11-én. 1918-ban ezen a napon, azaz november 11-én, pontosan délelőtt 11 óra 11 perckor lépett életbe a fegyverszünetről szóló megállapodás, amely lezárta az első világháborút.



(TASR)