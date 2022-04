Ed Sheeran megnyerte a Shape of You című számával kapcsolatos szerzői jogi pert

Ed Sheeran Grammy-díjas dalszerző megnyerte szedán Londonban a 2017-es Shape of You című száma miatti indult szerzői jogi pert.

A brit popsztár és társszerzői - John McDaid és Steven McCutcheon producer - tagadták azokat a vádakat, hogy a dal a Sami Switch néven fellépő Sami Chokria 2015-ös Oh Why című számának egy részét másolta volna.

"Bár nyilvánvalóan elégedettek vagyunk az eredménnyel, úgy érzem, hogy az ehhez hasonló ügyek túlságosan is gyakorivá, már-már kultúrává váltak, és a követeléseket azzal az szándékkal fogalmazzák meg, még ha nincs is alapjuk, hogy végül egyezséget lehet elérni velük, ami olcsóbb, mint bíróságra vinni az ügyet"

- magyarázta Sheerhan a Twitteren közzétett videóban. Hozzátette, hogy nézete szerint ez a gyakorlat káros a dalszerzőkre nézve.

Az Oh Why című szám szerzőinek ügyvédje szerint azonban "kétségtelen hasonlóságok voltak a két munka között". Azzal érvelt, hogy Sheeran, aki ismerte a számot, tudatosan vagy akaratlanul használta fel 2016-ban a Shape of You írásakor.

A 11 napos tárgyalás alatt Sheeran cáfolta ezeket a vádakat, és hangsúlyozta, hogy eddigi munkáiban mindig feltüntetett mindenkit, aki közreműködött albumai elkészítésében.

A szerdán kihirdetett legfelsőbb bírósági ítéletben a bíró leszögezte, hogy Sheeran sem szándékosan, sem szándéktalanul nem másolt az Oh Why című számból.

Sheeran, McDaid és McCutcheon közleményükben rámutattak, hogy ennek az ügynek messze nem csak pénzben kifejezhető ára volt. A pereskedés okozta stressz zavarta az alkotói munkájukat, nem tudtak elegendő időt szentelni a zenélésnek, és érzelmileg is megviselte őket a dolog.

A trió hozzátette: azt is bántó volt hallani, hogy valaki nyilvánosan és agresszíven megkérdőjelezte integritásukat.

"Annyira fáj, hogy hogy meg kell védened magad olyan vádakkal szemben, amit nem tettél, és soha nem is tennél"

- fogalmaztak.

A Shape of You 2017-ben a legkelendőbb szám volt Nagy-Britanniában.

