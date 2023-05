Ed Sheeran plágiumpert nyert az Egyesült Államokban

Ed Sheeran brit zenész csütörtökön plágiumpert nyert az Egyesült Államokban: az esküdtszék úgy találta, hogy a négyszeres Grammy-díjas előadó Thinking Out Loud című slágeréhez nem másolta le Marvin Gaye amerikai soulzenész Let's Get It On című számának elemeit.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A keresetet eredetileg az 1973-as Let's Get It On-t a néhai zenésszel közösen komponáló Edward Townsend örökösei nyújtották be 2017-ben Sheeran ellen szellemi tulajdon bitorlása címén, mondván, hogy lemásolta egyebek között a szám dallamát, hangzását és ritmusát. Az örökösök részesedést követeltek a bevételekből. Sheeran ügyvédei ugyanakkor azzal érveltek, hogy a két mű közötti hasonlóságok alapvető zenei "építőelemeket" tartalmaznak, amelyekre nem terjedhetnek ki a szerzői jogok.

Az illetékes manhattani szövetségi törvényszék esküdtszéke egyebek között megállapította: az örökösök nem tudták bizonyítani, hogy Ed Sheeran, illetve a Warner Music Group zenekiadó és a Sony Music Publishing lemezkiadó megsértették volna szerzői jogaikat.

Sheeran az ítélethirdetést követően megölelte ügyvédeit.

A per során a zenész tagadta a plágiumot.

"Igazán sértőnek találom, hogy egész életemet az előadóművészetnek és zeneírásnak szenteltem, csak hogy valaki befeketítsen"

- mondta az esküdtszéknek az eljárás során, sőt a tanúk padján ülve eljátszotta és elénekelte a Thinking Out Loud kezdő strófáit.

Sheeran óriási sikert aratott a Thinking Out Louddal, a szám legalább tíz országban került a slágerlisták élére, a YouTube-on 3,5 milliárd alkalommal nézték meg. A második stúdióalbumához 2014-ben felvett szerzeménnyel az énekes elnyerte a 2015-ös év dalának járó Grammy-díjat.

A Marvin Gaye-szám kapcsán két további hasonló eljárás is folyamatban van Manhattanben Sheeran ellen, aki tavaly egy londoni törvényszéken már megnyert egy szerzői jogi vitát Shape of You című slágerével kapcsolatban.

(MTI)