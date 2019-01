Eddig 14 alkotmánybíró-jelölt van

Az alkotmánybíró-jelöltek között szerepel Daniela Švecová, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Ján Šikuta, a Legfelsőbb Bíróság bírája és Peter Kresák (Híd) parlamenti képviselő is.

Ezt Róbert Madej (Smer-SD), az alkotmányjogi bizottság elnöke erősítette meg a TASR hírügynökségnek csütörtökön.

Madej elmondása szerint a bizottsághoz eddig 16 javaslat érkezett, Šikutát és Kresákot kétszer is javasolták. Jelenleg tehát összesen 14 jelölt van, akiket a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a jogi karok dékánjai és a Bírói Tanács tagjai javasoltak. Kresákot Bugár Béla (Híd), a parlament alelnöke, valamint a Pozsonyi Komenský Egyetem Jogi Karának dékánja jelölte. Šikutát két jogi kar dékánja javasolta.

A további jelöltek Libor Duľa, Martina Jánošíková, Robert Šorl, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš és Marián Sluk.

Madej elmondta: hétfőn egy intézménytől további 11 javaslatot várnak. Az alkotmánybíró-jelöltekre vonatkozó javaslatokat legkésőbb hétfőig, január 7-ig kell eljuttatni a bizottsághoz. A jelöltek nevét a bizottsági ülés előtt 15 nappal kell közzétenni. Az ülés január 22-én kezdődik, az egyes jelölteket 23-ától hallgatják meg. A meghallgatások, melyeken jelen lesz az államfő vagy az elnöki hivatal vezető munkatársa is, három napig tartanak. A jelölteknek a bizottság előtt be kell mutatniuk az eddigi munkájuk során szerzett tapasztalatokat, az elért eredményeiket és a publikációs tevékenységüket is.

A képviselőknek a január 29-én kezdődő parlamenti ülésen kellene megválasztaniuk az alkotmánybíró-jelölteket.

