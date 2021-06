Eddig 4793 fő igényelte a Johnson & Johnson vakcináját

A Johnson & Johnson által előállított Janssen vakcinával való oltásra eddig 4793 személy jelentkezett.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A TASR hírügynökséget az egészségügyi minisztérium tájékoztatta szerdán. A regisztráció hétfőn (június 21.) indult el. A védőoltásra a 18 évnél idősebbek jelentkezhetnek. A beoltott személy az oltás utáni 14. napon nyeri el a maximális védettséget.

Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője elmondta: a minisztérium mellett működő "Zdravé regióny" dotációs szervezeten keresztül kezdeményezték a hajléktalanok beoltását. Ezen kívül az egyik nagyvállalat 130 darabot rendelt a vakcinából az alkalmazottak beoltása végett. "A hétvégén már az oltóközpontokban is alkalmazni fogják" - fűzte hozzá a szóvivő.

Regisztrálni három hétig lehet majd a korona.gov.sk oldalon keresztül. Az érdeklődők standard meghívót fognak kapni. A tárca emlékeztetett, hogy a Janssen vakcinán kívül továbbra is lehet jelentkezni a Pfizer/BioNTech és a Moderna gyártók ún. kétadagos vakcináira, június 30-ig pedig a nem regisztrált Szputnyik V vakcinára is. Az AstraZeneca vakcináiból jelenleg csak a második adagokat adják be.

A Johnson & Johnson vakcináit a mobil oltócsapatok, illetve az érdeklődés alapján kiválasztott oltóközpontok fogják alkalmazni. A munkáltatók is beoltathatják vele az alkalmazottaikat.

TASR