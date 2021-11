Eddig egy hajszál választotta el Szlovákiát a lockdowntól, ma dönt a kormány a szigorításokról

Napokon belül szigorúbb járványellenes intézkedések lépnek életbe, a kormány a csütörtöki ülésen hagyja jóvá az előírások módosítását.

A keddi kormányülés után tartott sajtótájékoztatóján Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő kijelentette, hogy az elkövetkező három hétben jelentősen szigorítani kell a járványellenes intézkedéseket, hogy túl legyünk a nehezén és a kórházakban stabilizálódjon a helyzet.

Egyúttal bemutatta a szakmai konzílium javaslatait, amelyek az egyre rosszabbodó járványhelyzetre reagálnak. Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter eredetileg sokkal szigorúbb intézkedési csomagot vitt a kormány elé.

Azt javasolta, hogy vezessenek be háromhetes lockdownt mindenki számára, tehát az oltatlanoknak is. Javaslata szerint ez már november 17-én hatályba lépett volna, és a három hét letelte után a lockdown csupán az oltatlanokra vonatkozóan maradna érvényben. Ez a javaslat a szakmai konzíliumnak is tetszett, a koalíciós pártok vezetőinek, köztük két miniszternek viszont nem. Veronika Remišová (Za ľudí) és Richard Sulík (SaS) is ellene volt.

A szakmai konzílium továbbá azt javasolja, hogy

a munkavégzést csak OTP rezsimben engedélyezzék

tömegrendezvényeket csak beoltottak látogathassanak

a bevásárlóközpontokat, illetve olyan üzleteket, amelyek nem árusítanak a létszükségleti cikkeket (élelmiszerüzlet, patika, stb.), csak a beoltottak vagy a covidon átesettek látogathassanak. Az oltatlanok számára egy negatív teszt már nem lenne elég a belépéshez.

wellnessközpontokat és élményfürdőket (aquapark) csak beoltottak és a covidon átesettek látogathassák

fekete besorolású járásokban (ez a többség), az oltottak számára is legyen tilos hotelban lakni. Az ennél enyhébb besorolású járásokban ez csak az oltatlanokra lenne érvényes, oltottak és covidon átesettek mehetnének.

sportversenyeken csak oltottak és covidon átesettek vehessenek részt, az OTP rezsim, tehát hogy egy negatív teszttel is részt lehessen venni, csak a hivatásos sportolók esetében lenne hatályban.

