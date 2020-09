Eddig gombokat varrt a börtönben, most az éhségsztrájkja miatt csak vegetál Kočner Jankovskája

Nem szokott hozzá a zord körülményekhez, és nagyon nehezen tudja kezelni a helyzetet. Úgy érzi, hogy alapvető jogait sértik, és több mint egy hete éhségsztrájkot tart. A Nový Čas utánajárt, milyen az egészségi állapota, és mit csinál a rács mögött Marian Kočner embere, Monika Jankovská, a korrupciós ügyek miatt hűvösre tett exállamtitkár, aki bíróként is halászhatott a zavarosban.

Fotó: tasr

Jankovskát már fél éve tartják őrizetben, amikor a NAKA több korrupcióval vádolt bírót őrizetbe vett. Nemrégiben egy újabb ügy merült fel, ami a trencséni Fatima bár tulajdonlásával kapcsolatos, és amellyel összefüggésben szintén vaj lehet Jankovská fején. Az igazságügyi minisztérium egykori államtitkára a múlt héten éhségsztrájkot hirdetett, így már több napja csak vizet és teát vesz magához.

Az egykor bíróként dolgozó Jankovskát idén márciusban, a Vihar néven elhíresült akció során tartóztatták le a rendőrök, mert azzal gyanúsítják, hogy ő intézte el, hogy a bíróság hitelessé nyilvánítsa azokat a markízás váltókat, melyek alapján Marián Kočner több millió eurót követelt a kereskedelmi televíziótól. Kočnert azóta - egyelőre nem jogerősen - 19 évre ítélték a váltóhamisítás miatt.

Jankovskát most előhúzták a trencséni Fatima étterem ügyében is, ami ami még a kétezres évek közepén zajlott. Ennek az esetnek a lényege, hogy az egykori NAKA-s Róbert Krajmer feleségének Trencsénben az ölébe pottyant egy olyan bár, amelyet a múltban erőszakkal szerzett meg a Peter Čongrády nevével fémjelzett maffia az eredeti tulajdonostól, Ondrej Janíčektől. Ebben segédkezhetett Jankovská, aki akkoriban Janíček ellen, azaz Čongrády javára hozott ítéletet, és amiért 3 millió koronát, azaz vagy 100 ezer euró kenőpénzt kaphatott.

Jankovská tagadja, hogy ilyenre sor kerülhetett volna, és ezért döntött úgy, hogy nem vesz magához ételt a rács mögött. Erről a lépéséről az ügyvédje, Peter Erdös azt mondja, hogy védence tudatosítja, ez egy szélsőséges megoldás. Ahogy azt is, hogy ha ezt nem fejezi be időben, az halált idézhet elő. Hiszen "már maga a vizsgálati fogság is embertpróbáló számára". Mivel hiányolja a törvényes eljárást, Jankovská saját elhatározásából vágott bele a tiltakozásba, mert úgy véli, a közvélemény nyomása felülírta a jog érvényesülését. "Az éhségsztrájkja a kétségbeesés megnyilvánulása" - véli a jogi képviselője.

A Nový Čas információi szerint

Jankovská kezdetben gombok varrásával ütötte el az őrizetben töltött idejét, de most spórol az erejével, mivel az éhségsztrájkja nagyban kimeríti őt, hiszen már az őrizetbe vételekor is nagyon sovány volt.

Valószínűleg kevesen számítottak arra, hogy az egykor csilivili luxusban élő Jankovská több mint egy hétig kibírja a sztrájkját. "Még mindig éhségsztrájkot tart, információim szerint ellenőrzött körülmények között. Pénteken személyesen találkoztunk, és minden nap felhív.

Nem állítom, hogy jól van, de a körülményekhez képest megfelelő állapotban, ami eddig nem igényelt kórházi kezelést "- jegyezte meg a lap érdeklődésére ügyvédje, Erdös, aki nem tudta megmondani, pontosan mikor hagyná abba védence a tiltakozást.

Közben meg Peter Pulman bíró hétfőn dönt arról, hogy Jankovská vizsgálati fogságát meghosszabbítják-e. Mivel hamarosan lejár a fogság hét hónapos határideje, újabb bírósági határozat kell arról, az exállamtitkár és társai a rács mögött maradhatnak-e továbbra is.

(Cas.sk/DenníkN)