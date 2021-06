Eddig négyen halhattak meg a vakcina miatt, de 15 ezren a koronavírus következtében, és már kopogtat az ajtón az indiai verzió, amelyik deltásra gyúrta magát

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Szélsőséges esetben az oltás is járhat halállal, de ennek a valószínűsége tényleg nagyon kicsi. Az viszon sanszos, hogy a rettegett delta variáns, ami egyenesen Indiából gyűrűzhet be, beindítja a járvány harmadik hullámát.

Sajnos ismét meghalt egy szlovákiai fiatal, miután megkapta a koronavírus elleni vakcináját. A 44 éves férfi azt követően lett rosszul, hogy beadták neki az AstraZeneca első adagját. Az említett esettel együtt csütörtökig összesen négy, védőoltással kapcsolatos halálesetet regisztráltak a szakértők. Lehet ezen szörnyülködni, meg a Facebookon sápítozni, hogy, na tessék, ezt teszi velünk a gyógyszeripar, meg persze a mögötte álló háttérakárkik, de azért érdemes a számokra pillantani. Eddig 3 milliónál is több oltóanyagot fecskendeztek be a hazai dokik, és a tragikus esetek fent említett száma eltörpül a koronavírus által okozott veszteségek mellett. Hiszen hivatalosan alig 400 ezren estek át ezen a nyavalyán és eddig Covidban, valamint Coviddal összesen majdnem 15 ezren estek áldozatául a vírusnak Szlovákiában.

Újabb hullám jöhet

És még távolról sem ért véget ez a mérkőzés. Az államfő is arra figyelmeztet, hogy fel kell készülnünk egy esetleges harmadik hullámra. Zuzana Čaputová szerint az oltási kampányt azzal lehetne felpörgetni, ha sok helyen munkához látnak a mobil oltócsapatok, illetve ha a körzeti orvosi rendelőkben vagy a cégeknél is lehetőség nyílik az injekciózásra. Elvégre a vakcina az egyetlen megoldás, amivel elkerülhetjük a legrosszabbat, és ismét normálisan élhetünk.

Matovič jósolt egyet a deltás változatról

Ennél sokkal konkrétabban fogalmazott Igor Matovič exkormányfő, aki pénzügyminiszterként sem engedte el a világjárvány témáját. A legerősebb koalíciós párt elnökének szent meggyőződése, hogy egy-két hónap kérdése, és a koronavírus mostanság legveszélyesebbnek tartott delta típusú variánsa uralkodóvá válhat Szlovákiában. Matovič úgy látja, mivel rendkívül alacsony a beoltottsági arány, ezért ősszel bizonyosan jön a járvány következő hulláma. Hiszen a laza járványügyi intézkedések és a határok egyszerű átjárhatósága mellett naivitás azt gondolni, hogy ez az Indiában kideltásodott változat nem rúgja rá az ajtót az országra.

Házi feladatot kapott a stáb

Hogy nagy a zizegés a vírus új verziója miatt, arra enged következtetni az is, hogy a központi válságstáb csütörtökön nem egyezett meg a legfontosabb kérdésekben, és hétfőn ismét összeül. „Azt a házi feladatot kaptuk, hogy számítsuk ki újra a vírus terjedési sebességét” - foglalta össze a tennivalókat a stáb egyik legismertebb szakértője. Vladimír Krčméry virológus professzor megpendítette azt is, hogy tárgyalni fognak a kötelező állami karantén esetleges ismételt bevezetéséről is, ahová a rizikós országokból érkezőket gyűjtenék be. Ugyanis a koronavírus korábban indiainak nevezett, de már deltára átkeresztelt fajtáját az utóbbi napokban Nagy-Britanniában és Portugáliában is nagy arányban igazolták. Emiatt is fontos a külügyi államtitkár figyelmeztetése, miszerint egyik napról a másikra változhat egy ország besorolása, és aki ma külföldre utazik, arra lehet, hogy teljesen más feltételek várnak hazatérésekor, mint amikor elment.

Most Hegert váltanák le

Ami viszont nem változik, az az ellenzék nyavalygása. Állandóan csak leváltanák valamelyik kormánytagot a parlamentben. Most az ország legnépszerűbb politikusa, Peter Pellegrini arról hadovál, hogy legközelebb egyenesen a kormányfő, Eduard Heger ellen indítanának támadást a törvényhozásban, mondván, minden idők legrosszabb kormánya a jelenlegi. A Hlas hangadója biztosan már elfelejtette a Vladimír Mečiar, meg Robert Fico vezette kabinetek undorító ügyeit, és csak a szépre emlékszik.

Ismét smerest vadászott le a NAKA

Ebben a nosztalgiázásában kicsit zavarhatta Pellegrinit, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a NAKA korrupció és pénzmosás gyanúja miatt ma megint akciózott, és ismét egy korábbi smeres fejest kapcsolt le, aki nem is olyan rég még az állami közbeszerzések útját egyengette. Ez Ficónak alaposan befűthet, pedig az idei év első hőségriadóját a meteorológusok csak szombatra harangozták be.

Sidó Árpád