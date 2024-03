Edzője mellett legnagyobb értékét is megtartja a Leverkusen

A német labdarúgó-bajnokságot 13 pontos előnnyel vezető Bayer Leverkusen megtartja legjobb futballistáját, Florian Wirtzet is.

Xabi Alonso (Fotó: TASR/AP)

Fernando Carro, a gyógyszergyáriak igazgatója elmondta, az, hogy a vezetőedző Xabi Alonso elkötelezte magát a következő szezonra is, másokra is hatással volt, így a 20 esztendős támadó is marad a klubnál.

Wirtznek - akinek ebben a szezonban 37 meccsen 11 gólja és 17 gólpassza van - 2027 júniusáig van szerződése a Leverkusennel, de számos európai topklub szeretné a soraiban tudni.



MTI