Ég a kíváncsiságtól, hogy mennyire népszerű a kedvenc pártja? Most válogathat kedvére!

A Robert Fico vezette Smer-SD-t a - parlamentbe összesen 10 pártot vizionáló - Focus ügynökség szinte 21%-ra méri, ami csekély mértékű eltérést jelent a legutóbb másfél hónapja nyomon követett trendektől. Ahogy akkor megírtuk, utoljára idén januárban kedvelték 25 százaléknyian ezt a baloldalinak mondott pártot, és aztán jött a lejtmenet, amikor a Ján Kuciak-gyilkosság - és az azt kísérő botrányok - miatt 5 százalékpontot zuhant a népszerűsége. Aztán szeptemberben megváltozni látszódott a trend, mert Ficóék feltornázták magukat 22,4 százalékra, ahonnan most másfél százalékponttal leereszkedni tűnnek. Mintha csak ezt kopírozva, hasonlóan mozog az ellenzéki SaS is. Richard Sulík második helyet elcsípett tömörülése most 12% -on tanyázik, ami a szeptemberi 13,5 százalékos adatokhoz képest pont ugyanakkora visszacsúszás, mint amit a legerősebb kormánypárt esetében tapasztalhatunk.

Marián Kotleba szalonképtelen csapata megrekedni látszik a 10 százalékos értéknél, amivel némileg beelőzi Igor Matovič OĽaNO-ját (9,5%).

Boris Kollár "családpolitikai" vállalkozása a műkedvelő politikafogyasztók 8,1 %-át örvendezteti meg, amin lassan nem is érdemes csodálkozni, ez egy ilyen ország. Konkrétan olyan, hogy még mindig 8 százaléknyian szavaznának bizalmat az SNS-nek, annak ellenére, hogy a párt Andrej Danko szakdolgozati botrányától szagít egy ideje.

Ugyanakkor még mindig makacsul tartják magukat a kereszténydemokraták, most 7,7 %-nyi rajongótáborral.

A Focus kissé megörvendeztethette a Híd politikusait is, mert januártól számítva most mérte a kormánypártnak a legmagasabb támogatottságot. A legutóbbi, 6,5 százalékot hozó választásokból kiindulva nem egy kimagasló eredmény a most 5,9 százaléknyit mutató "tetszési" index, a szeptemberi 5,1 %-hoz képest azonban ez a pénteken ismertetett helyzet parányi előrelépésnek könyvelhető el.

Még két olyan tömörülés lépte meg a parlamenti bejutási küszöböt, amelyik soha korábban nem jutott ilyen "magasra". A Progresívne Slovensko 5,3 %-ot, a Spolu pedig éppen 5 százalékot kapna egy most tartandó választás során.

A Focusnál az MKP is jobb eredményt ért el a másfél hónappal ezelőttihez képest, de ez még így is csak 3,6 százalékos népszerűség, ami nem elég az üdvösséghez.

Amit viszont a Menyhárt József vezette politikai közösségben tapsviharral üdvözölhettek, az az, hogy

a MEDIAN SK ügynökség nem csupán a parlamenti küszöb közelébe mérte az MKP-t (4,8%), hanem ami ennél még nagyobb attrakció lehetett, az az, hogy ezzel az eredménnyel a parlamenten kívüli párt beelőzte a 4,5 százalékot begyűjtő Híd-at.

Ilyenre már régen nem volt példa, főleg úgy, hogy a közvélemény-kutatással foglalkozó cég Bugár Béláék pártjával ellentétben rendre alulbecsüli Menyhártékat.

A törvényhozásban hét pártot jósoló Median legfrissebb felmérése szerint egyébként ki más, mint a Smer-SD a favorit a szlovákiai választópolgárok körében, amelyre szerintük 26 százaléknyian szavaznának. Itt is hasonló a sorrend a Focus adataival összevetve, náluk is második helyen végzett az SaS, amelyre a megkérdezettek 14,7 százaléka voksolna. A harmadik helyen az OĽaNO áll 9,9 százalékkal, megelőzve a 8,8 százalékos nemzetieket. Doktor Danko körét követi a Boris Kollár-féle Sme rodina 8,1 százalékkal, valamint a KDH 7,3 százalékkal. A Focus számításainak ellentmondva ez a felmérés azt mutatja, hogy a parlamentbe utolsóként a ĽSNS jutott volna be 7,2 százalékkal.

Az AKO nevezetű cég eredményeit mintha csak a Focus és a MEDIAN adataiból gereblyézték volna össze. Náluk 9 párt jutna be a parlamentbe, és a mintegy 24 százalékosra mért Smer-SD-t az SaS (16,1%), illetve a Boris Kollár tömörülése (10,4%) követi. Itt még nem érződik, hogy az SNS háza tájékán nincs minden rendben, ellenkező esetben nem kaptak volna 9,2%-ot, megelőzve Matovičék népszerűségi indexét (8,1%).

Az AKO szerint Kotlebáék 7,8 százalékkal rontanák a levegőt az új összetételű parlamentben, ahova még a Híd is beférne a maga 6,1 %-ával. Ezzel az eredménnyel Bugárék megelőznék a KDH-t (5,9%), valamint a Focusnál szintén jól szereplő Progresívne Slovensko-t (5,0%). Most ez az ügynökség mérte a legkevesebbet (3,2%) az MKP-nak, pedig az még két esztendeje, a választásokat megelőzően pontosabbnak mutatkozott a MEDIAN-nál is. Míg 2016 februárjában az AKO 3 %-ot, addig a MEDIAN csupán 2,4 százalékot jósolt a végül 4,04 %-nyi szavazatot elért pártnak.

(sárp)