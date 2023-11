Egészen Afrikáig nyúlnak az Állattenyésztő-ügy hátterében zajló milliós átutalások

Egész az adóparadicsomig nyúlnak a szlovák paralimpiai jelkép használati engedélyével kapcsolatos kereskedési szálak. Az ügy résztvevői között milliós transzferek mentek végbe, és az Állattenyésztő-ügy (Dobytkár) vádlottja, Peter Kuba is köztük van – írja a HN.

Peter Kuba (a padon ül) az Állattenyésztő-ügy tárgyalásán (Fotó: TASR)

Peter Kuba és vállalata, a Roko 2007-ben kezdett együttműködni a Szlovák Paralimpiai Bizottsággal. A paralimpikonok külön céget hoztak létre Paralimpiai Marketing Társaság (PMS) néven a paralimpiai szimbólumok marketing és kereskedelmi jogaira. A Roko vállalat a bizottság számára biztosította a reklámszolgáltatást, amiért a PMS Ján Riapoš ügyvezető igazgató szerint 50-200 ezer eurót fizetett évente. A paralimpiai szimbólumokkal viszont a vállalat nem üzletelhetett.

Kuba cége viszont így is hozzáfért a jogokhoz, mégpedig két bevont cégen keresztül. A Xedas nevű megbízott cégen keresztül vásárolta őket, ami a ciprusi UAE EUROPA ADVERTISING COMPANY offshore-cége. Ez 2014-ben jött létre, néhány hónappal azt követően, hogy Riapoš lett a PMS ügyvezető igazgatója.

Kuba a bíróságon elmondta, hogy nem kötöttek közvetlen szerződést, mivel megegyeztek, hogy a jogokat a Xedas vállalaton keresztül vásárolják meg. „A Xedasszal keretszerződésünk volt. A Xedasnak természetesen szerződése volt a külföldi vállalattal, amely lemásolta a szerződést a PMS-sel” – mondta Kuba, aki tavaly szeptemberben beismerte, hogy ebben az ügyben a Xedast a korábbi adóellenőrzésekhez használta. Szerinte csak véletlen egybeesés, hogy egy olyan ügynökség volt, amely együttműködik a PMS-sel. A bíróságot próbálta meggyőzni róla, hogy egyébként is megvásárolta volna a jelképjogokat, mivel a Roko érdeklődött iránta.

A HN szerint a Xedas vállalatot Peter Kuba alapította, amelyben papíron Martin Šandor is szerepelt. Ő havonta 500-1000 eurót kapott ezért Kubától. Šandor szerint viszont a vállalat nem végzett semmilyen tevékenységet, miden átutalást és számlát állítása szerint Kuba vezetett be. Kuba állítólag a nem szabványos ügyletek részeként a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökségtől (PPA) származó kenőpénzt is belekeverte a pénzügyekbe.

2016 decemberében 11,89 millió eurónyi készpénzt vitt a bankba. A Roko 14,5 milliót egyből elküldött a Xedasnak. Ez állítólag célirányosan kialakított számlák alapján történő kifizetések voltak. Kuba állítása szerint a kifizetések harmada az említett jogdíjakhoz kapcsolódtak. A Xedas 14,5 millió eurót küldött vissza Kubának, mint kölcsönt. Ő a pénzt a Roko számlájára utalta, 16 milliót pedig a Norbert Bödörhöz tartozó Bokran vállalatnak küldött. Az ügyész szerint hamis ügyletről van szó.

Riapoš állítása szerint nem ismeri a Xedas vállalatot, sosem működtek vele együtt, és Martin Šandorról sem tudja, hogy kicsoda.

Peter Kuba a bíróság szenátusának kérdésére azt mondta, hogy egy bizonyos Mike Schröder a ciprusi UAE EUROPA ADVERTISING COMPANY vállalat tulajdonosa. A HN szerint Mike Wilfried Schröder állandó lakhelye az afrikai Bissau-Guineában van, 2015-ben és 2016-ban pedig több tucatnyi részletben 1,58 millió eurót utalt Kuba számlájára. Kuba akkoriban az asszisztensével járta a bankokat, és folyamatosan vette fel a milliós pénzösszegeket készpénzben. Egy esetben például Schröder 2015 május végén 250 ezret küldött Kubának, másnap pedig ugyanilyen összeget vette fel az asszisztense a bankban.

Hogy Kuba miért kapta Schrödertől az 1,58 millió eurót, egyelőre nem tudni. Arról már nem is beszélve, hogy a szlovák paralimpiai jelkép használati engedélyével egy kétes hátterű ciprusi vállalat rendelkezett.



(hnonline.sk)