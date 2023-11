„Egy álmom vált valóra” – a dunaszerdahelyi Puha Kinga hazatért a Miss Universe döntőjéről

A dunaszerdahelyi modell elárulta, hogy érezte magát a Miss Universe világversenyen, milyen élményekkel és tapasztalatokkal tér haza.

Fotók: Puha Kinga (archív, Facebook)

„Egy álmom vált valóra, még mindig hihetetlen, hogy a világ legkiemelkedőbb és a legszínvonalasabb szépségversenyén képviselhettem Szlovákiát. Életem egyik legnagyobb élménye volt ez a két hét, ami egyben a legnehezebb időszak is volt. Sok erőt adott a támogatás és a rengeteg szeretet, amit kaptam. Köszönöm mindenkinek a sok gyönyörű üzenetet!”

– mondta a Paraméternek Puha Kinga, miután hazaért a Miss Universe szépségversenyről, ahol Szlovákiát képviselte.

Kinga szerint az eredmény nagyon meglepte a lányokat, habár számítottak arra, hogy európai lány nem fog bejutni az első 10-be. Sokan erre az eseményre készültek már 10-15 éve, általában egy teljes csapat állt mögöttük, sminkessel, fodrásszal, kommunikációs szakértővel, míg az európai lányoknál teljesen más volt a helyzet. A legtöbbjük 3-4 hónap alatt készült fel a Miss Universe szépségversenyre, többek között Kinga is. A közép-európai lányok többsége egyedül utazott a versenyre, illetve ők maguk kezelik a közösségi oldalaikat, készítik el a frizurájukat és a sminket is.

„Én már annak örültem, hogy részese lehettem ennek a csodálatos két hétnek, rengeteg új embert ismerhettem meg. Nagyon hálás vagyok azért, hogy betekintést nyerhettem ebbe a világba, ez teljesen más, mint a modellszakma.”

Hozzátette, a modellszakmában az ízlésen és a dizájnon van a hangsúly, itt pedig a show áll a középpontban. Mivel a dunaszerdahelyi lány tanulmányai ehhez a szakmához kapcsolódnak (Fashion Business Management) bízik benne, hogy a versenyen szerzett tapasztalatait kamatoztatni tudja az életben is. A világversenyen látottak nem riasztották vissza Kingát, tanulmányai elvégzése után mindenképp ebben a szakmában szeretne elhelyezkedni, egy ideig modellként, utána pedig szakemberként.

„Büszke vagyok arra, hogy a nemzeti kosztümömet én magam terveztem, a gyártójával pedig közösen, kétfős csapatként valósítottuk meg. Egyszerűen olyan volt, amilyennek megálmodtam. Más országokban ezt konkrét jelmeztervezők készítik, a lányoknak pedig csak viselniük kell.”

A szépségverseny óriási nézettségnek örvendett Amerikában, az esemény helyszínén mindhárom nap teltház volt. El Salvador egy csodálatos közép-amerikai ország, nagyon készültek erre a versenyre, amelynek a döntőjére egy csarnokot is felépítettek. Az esemény fellépő sztárja John Legend volt, az est folyamán elhangzott az All of me c. dala is, mesélte Kinga.

„A próbák során lehetőségem volt beszélgetni John Legenddel, akiről elmondhatom, hogy végtelenül kedves ember. A finálén találkoztunk a feleségével is. El Salvador telis-tele volt kedves és vendégszerető emberekkel, na meg a csodálatos természet. Lehetőségünk volt megnézni az ottani aktív vulkánt és a gyönyörű tengerpartot is.”

Az egyik interjún megkérdezték Kingától, miért van az, hogy egyes országokban óriási nézettsége van ezeknek a műsoroknak, míg máshol, például Szlovákiában kevésbé. „Arra céloztak, hogy nálunk tényleg nincs olyan támogatottsága, illetve szavazótábora a lányoknak. Próbáltam ezt azzal magyarázni, hogy az európai kultúra más, nálunk főként a sportolók kapják meg ezt a figyelmet, támogatást, amire ők azt válaszolták, hogy nagyobb a valószínűségé annak, hogy valaki kijusson az olimpiára, mint a Miss Universe világversenyre” – mondta mosolyogva.

(Bokros Bia)