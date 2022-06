Egy bezárt szénbánya újranyitását tervezik az osztrákok, mert nem jön elég orosz gáz

Az előző négy napon Ausztria a megszokott gázmennyiségnek csak a negyedét kapta az orosz Gazpromtól, ezért a kormány válságtanácskozást tartott. A tanácskozás egyik eredménye lett az, hogy a Mellachban található szénbánya újranyitásáról döntöttek – írja a Telex a Népszava alapján.

Fotó: TASR - illusztráció

A bányát 2020-ban zárták be környezetvédelmi okokból. Ha újra elkezdődik a kitermelés, akkor elindulhat a stájerországi szénerőmű is.

Az osztrákok ténylegesen csak akkor kezdenek újra szenet fejteni, ha teljesen leáll az orosz gázszolgáltatás.

Leonore Gewessler energiaügyi miniszter azt mondta, ha beindul az erőmű, akkor 80-ról 70 százalékra csökken az orosz gáztól való függésük, ami évek alatt szűnhet meg teljesen. Már most jelezte, hogy takarékossági intézkedéseket is be kell majd vezetniük, és ebben a lakosságnak is részt kell vennie.



(telex.hu)