Egy csomó újdonságot ígér a vasárnapi Oscar-gála

A vasárnapi 93. Oscar-díjátadó gála aligha hasonlít majd a megszokott ceremóniához: a járvány miatt elmarad a vörösszőnyeges felhajtás, de a műsor készítői nagyszabású show-t ígérnek olyan sztárfellépőkkel, mint Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Brad Pitt és Reese Witherspoon.

Fotó: TASR/AP - illusztráció

Az Oscar-gála producerei, köztük Steven Soderbergh korábban elárulták, hogy szakítva a hagyományokkal két helyszínen szervezik meg a díjátadót: a Los Angeles-i Dolby Színházban és a 13 kilométerrel odébb lévő, gyönyörűen felújított, art deco stílusú Union Station pályaudvaron ünnepelhetnek majd a sztárok. Mint hozzátették, azért választották a pályaudvart, mert több forgatás is zajlott ott, köztük A sötét lovagé, és romantikus hollywoodi helyszínnek tartották.

A meghívottak számára kötelező a negatív koronavírus-teszt, be kell tartaniuk a távolságtartási szabályokat, és a műsor szüneteiben maszkot kell viselniük, a kamera előtt azonban levehetik. A szervezőket a járvány elleni védekezés elismert szakértői segítették tanácsaikkal, hogy a személyes részvétel teljesen biztonságos legyen.

Azok az Oscar-jelöltek pedig, akik nem utazhattak el a díjátadóra a járvány miatt, műholdas közvetítéssel kapcsolódhatnak be a műsorba egyebek mellett Londonból és Párizsból.

Az Oscar-mezőny idén különösen színes lett: több mint 70 nő van a jelöltek között, és a 20 jelölt színész és színésznő közül kilenc valamilyen kisebbségi etnikumhoz tartozik. A rendezői kategóriában először szerepel két nő, a brit Emerald Fennell (Ígéretes fiatal nő) és A nomádok földje rendezője, a kínai származású Chloé Zhao.

Zhao Frances McDormand főszereplésével készült road-movie-ja hat kategóriában esélyes az amerikai filmakadémia díjára, és nem okozna meglepetést, ha a gálán elvinné a legjobb film Oscarját is.

A legtöbb, tíz kategóriában azonban David Fincher Mank című fekete-fehér alkotása kapott jelölést. A film forgatókönyvét David Fincher néhai apja írta, az Aranypolgár társforgatókönyvírójáról, Herman Mankiewiczről szól, akinek megformálásáért Gary Oldman is Oscar-jelölést kapott.

Hat kategóriában jelölték Lee Isaac Chung Minari című filmjét, amelyben egy koreai család egy arkansasi farmon próbál szerencsét a nyolcvanas években, valamint Florian Zeller demenciadrámáját, az Anthony Hopkinsszal forgatott Az apát is.

A legjobb film mezőnyébe nyolc alkotás jutott be: a Mank és A nomádok földje mellett Az apa, a Judas and the Black Messiah, a Minari, az Ígéretes fiatal nő, A metál csendje és A chicagói 7-ek tárgyalása.

A színészek közül a néhai Chadwick Boseman számít nagy esélyesnek a trófeára a Ma Rainey - A blues nagyasszonya című filmben nyújtott játékáért. A színésznők mezőnye nyitottabb: Frances McDormandnak sokan jósolnak Oscart A nomádok földjéért, de olyan versenytársakkal kell megküzdenie, mint Viola Davis (Ma Rainey - A blues nagyasszonya), Andra Day (Az Egyesült Államok kontra Billie Holiday), Carey Mulligan (Ígéretes fiatal nő) és Vanessa Kirby, Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének főszereplője. Kirbyt ezért az alakításáért Golden Globe- és BAFTA-díjra is jelölték, és tavaly elnyerte a velencei filmfesztivál díját.

A legjobb nemzetközi filmek kategóriájában idén nincs magyar jelölt. Az öt alkotás közé a boszniai Jasmila Zbanics Quo vadis, Aida? című filmje, a dán Thomas Vinterberg Még egy kört mindenkinek című vígjátéka, a román Alexander Nanau Kollektíva című dokumentumfilmje, a The Man Who Sold His Skin című tunéziai szatíra és a hongkongi Better Days című, iskolai zaklatásról szóló dráma került be.

A Los Angeles-i idő szerint vasárnap este kezdődő díjátadó ceremóniát 225 ország és térség televíziója sugározza. A magyar nézők hétfőn hajnalban láthatják a Moziverzum tévécsatornán.

(MTI)