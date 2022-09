Egy DAC-játékost is behívott a szlovák fociválogatott keretébe az új szövetségi kapitány

Hétfőn először hirdetett keretet Francesco Calzona, a szlovák labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya. A legjobbak között a DAC egy labdarúgója is helyet kapott – írja a šport.sk.

Fotó: TASR

A szlovák nemzeti csapat szeptember 22-én Azerbajdzsán együttesét fogadja Nagyszombatban, majd három nappal később a szerbiai Topolyán mérkőzik meg a fehéroroszokkal. Az olasz mester összesen 27 játékost nevezett a találkozókra.

„Igyekeztem a saját játékomnak megfelelő csapatot összeállítani. Érdekes játékosok vannak Szlovákiában, de más tulajdonságokra is szükségem van, mint amit eddig láthattunk. Úgy gondolom, hogy ezekben a játékosokban ez megvan, és megérdemlik a beválogatást. Az újoncokat láttam meccs közben is, úgy gondolom, hogy jók, de ezt most az edzéseken, illetve a mérkőzéseken is bizonyítaniuk kell. Fontos tulajdonság a lelkesedés, ha a hazádért játszhatsz” – mondta Calzona.

A keretben hét Fortuna ligás játékos is helyet kapott: Dominik Takáč (Spartak), Matúš Rusnák, Dávid Ďuriš (mindketten Žilina), Vernon De Marco, Juraj Kucka (mindketten Slovan), Martin Regáli (Ružomberok), valamint a DAC középpályása, Miroslav Káčer.

„Figyelemmel tartom a szlovák ligát, amiben fejlődést tapasztaltam. Azt akartam, hogy a Fortuna Ligából is kerüljenek be játékosok, meg van rá a képességük, hogy képviseljék Szlovákiát. Személyesen nem voltam ott az élvonalbeli mérkőzéseken, a skautinggal foglalkozom és élő közvetítés által néztem őket” – mondta Calzona.

Hosszú idő után visszatért a válogatottba Bénes László és Samuel Mráz is, Denis Vavro, Tomáš Suslov és Dávid Strelec viszont csak a tartalékok között kapott helyet.

A szlovák válogatott jelenleg a második helyen áll a C divízió harmadik csoportjában, négy ponttal lemaradva az első Kazahsztántól.



A szlovák válogatott kerete az Azerbajdzsán és Fehéroroszország elleni mérkőzésekre:

Kapusok: Martin Dúbravka (Manchester United), Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Takáč (FC Spartak Trnava)

Védők: Peter Pekarík (Hertha), Kristián Vallo (Wisla Plock), Matúš Rusnák (MŠK Žilina), Martin Valjent (RCD Mallorca), Norbert Gyömbér (US Salernitana), Milan Škriniar (Inter), Ľubomír Šatka (Lech Poznan), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Vernon De Marco (ŠK Slovan Bratislava)

Középpályások: Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava), Miroslav Káčer (FC DAC 1904), Bénes László (Hamburger SV), Christián Herc (Grasshopper Zürich), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Erik Jirka (Viktoria Plzeň), Ivan Schranz (Slavia Praha), Martin Regáli (MFK Ružomberok), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina)

Támadók: Róbert Boženík (Boavista Porto), Samuel Mráz (CD Mirandes), Adam Zreľák (Warta Poznan)



Tartalékok:

Kapusok: František Plach (Piast Gliwice), Dominik Holec (Sparta Praha), Richard Ludha (FK Železiarne Podbrezová), Dávid Šípoš (Dynamo České Budějovice)

Mezőnyjátékosok: David Hrnčár (ŠK Slovan Bratislava), Šimon Mičuda (AS Trenčín), Denis Vavro (FC Köbenhavn), Alexander Mojžiš (MFK Ružomberok), Adam Obert (Cagliari Calcio), Peter Pokorný (MOL Fehérvár), Patrik Myslovič, Adrián Kaprálik (mindketten MŠK Žilina), Jakub Kadák (FC Luzern), Martin Bukata (FC Spartak Trnava), Jakub Hromada (Slavia Praha), ifj. Vladimír Weiss (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Suslov (FC Groningen), David Strelec (Spezia Calcio)



(šport.sk)