Egy éjszakára 10 ezer euróba kerül a perbetei gyümölcsös fagyvédelme

A Komáromi és az Érsekújvári járásban is sok nehézséget hozott magával az április fagy az elmúlt napokban. A sárga- és őszibaracktermést is megtizedelte, illetve helyenként az almafák is védelemre szorultak.

A gyertyák égetése rengeteg pénzt emészt fel (Fotó: Paraméter)

Szerdán a napfelkeltét követően -8 Celzius fokot mutattak a hőmérők, ami a tavaszi hónap ellenére téli fagynak felel meg. A gyümölcstermesztők különböző módszerekkel igyekeztek megvédeni a termést.

Udvardon, az Emilove sady gyümölcsösben Milan Broškovič egyike volt azoknak, akit a fagyok kártékony hatása érintett. Portálunknak elmondta, hogy a barackfákat paraffin gyertyákkal igyekeztek megvédeni, az almafákat pedig fagyvédelmi öntözéssel. Azonban megélhetésük megmentése nem volt olcsó mulatság.

„Egy gyertya 9 euróba kerül, és egy hektáron legalább 200 darabra van szükség, viszont most több is kell, mivel a hőmérséklet -3 fok alá is csökkent. Tavaly csak talajmenti fagyok voltak, viszont most hidegebb van és havazott is“ – mondta a Paraméternek a gazda.

Hozzátette, hogy az almafák még csak rügyeznek, viszont ennek ellenére szükségesek voltak az óvintézkedések az extrém körülmények miatt.

A perbetei gyümölcsösben hét hektárnyi területen nagy károkat okozott a fagy, a termés megfagyott és megfeketedett. Dušan Szabó termelő elmondása szerint a cseresznye még nem virágzik, tehát nincs veszélyben, viszont az őszi- és sárgabarack terméssel kapcsolatban dilemmában vannak.

„A következő héten újabb lehűlésre számíthatunk és el kell döntenünk, hogy megvédjük-e a termést nagy anyagi befektetések árán, vagy hagyjuk, hogy tönkremenjen. Jelenleg még nem tudjuk számszerűen felmérni a károkat, de a látható pusztítást regisztráltuk“- panaszolta Szabó.

Hozzátette, a perbetei gyümölcsösben 10 hektárnyi terület védelme egy éjszakára 10 000 euróba is kerülhet, ezért nem csak az időjárás extrém, hanem a kiadások is.

(ha)