Egy elvesztett Spišiak hány elvesztett szavazat?

Nem oly rég, hetekkel ezelőtt „sürgettem”, tettem szóvá, hogy a Szövetségnek így, választások közeledtével ’Nem csupán programot, hanem tisztelhető koponyákat és morális autoritásokat ugyancsak illő lenne „letenni az asztalra.” ’ Igazából én még a programot, választásit sem igazán láttam, de az elvileg időzítés kérdése. Tisztelhető koponyákból pedig annyi akad, amennyit eddig ismertünk a párton belül, leginkább az önkormányzatban dolgozó, ahhoz értő szakemberek, illetve azok, akik már bizonyítottak valamilyen magasabb, államtitkári, miniszteri, kormánybiztosi stb. poszton. Új arcok nincsenek. Vagy ha vannak, én nem vettem őket észre.

Jaroslav Spišiak - Cséfalvay Á. András felvétele

Kivéve egyet, aki se nem koponya, se nem morális autoritás, hanem inkább tűnik a párt beszivárgó szétverőjének, amolyan trójai falónak, ezért a nevét sem reklámozom most itt.

Ez annál is szomorúbb, mert akik eddig érdemben és /vagy sokat dolgoztak valamelyik platformban, vagy a párt színeiben az önkormányzatokban, azok emiatt az ember miatt, aki még csak nem is tagja a Szövetségnek, miközben listás helyéről folyik a huza-vona, választókat fognak veszíteni. Többet, sokkal többet, mint amennyit az illető legutóbb az OĽANO-nak hozott. Így aztán rátermett személyek eddigi munkája, szorgalma látja a dolog kárát.

Na de lett volna alkalom pl. morális autoritás beszervezésére is (kisebb pártcirkuszok mellett ez bizonyára könnyebben ment volna.) Egy ilyet - lehetőségként - most veszített el a Szövetség. Jaroslav Spišiak ex-rendőrfőkapitány politikába való belépésétől még maga a főmumus, azaz Fico is tart. Mert sikeresen átalakította a rendőrséget és a szervezett bűnözés elleni harc leglátványosabb eredményeit produkálta. De a rendőrlegenda nem a Szövetség sorait erősíti ám. Hanem a PS-be lépett be.

Ha már az egyesült párt önmaga nem termelt még ki elég országosan elismert, populáris és látványosan eredményes személyt, akkor legalább igyekezhetne az ilyeneket a saját háza tájára gereblyézni, édesgetni, szervezni stb. Különben az egyszeri választónak az lesz az érzése, hogy az ilyen személyek, személyiségek egész egyszerűen vagy nem veszik komolyan a három platform egyikét sem, vagy pedig szóba sem állnak velük - ami rosszabb. Pedig itt komoly százalékok úsznak el.

Mondhatnánk azt is, hogy a belső ellentétek mellett ezek is amolyan hosszú és vastag szögek annak a Szövetségnek a koporsójába, amely szövetséget kéne kössön elsősorban önmagával, de azokkal a köztiszteletben állókkal is - elvégre ez a párt még csak épülget -, akik autoritásuk révén szavazatokat, mi több: plusz tudást, netán további szakembereket is hozhatnának magukkal.

Egy elvesztett Spišiak hány elvesztett szavazat? Annyi, amennyivel több a PS-nél köt ki.