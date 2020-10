Egy évvel elhalasztják a Jurassic Park: Világuralom bemutatóját

A halasztást Colin Trevorrow, a sci-fi rendezője jelentette be a Twitteren, ezzel együtt bemutatta a film első poszterét is, mely az 1993-as kasszasiker első részét idézi meg.

- írta Trevorrow a posztjában.

For the past three months, I’ve worked with an extraordinary cast and crew on a film we can’t wait to share with the world. Even though we'll have to wait a bit longer, it will all be worth it. Let’s stay healthy and take care of each other until then. pic.twitter.com/vnGzhHs4nR