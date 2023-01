Egy férfi még a bíróságig is elmenne, csak hogy megnyithassa Kanada első cracket és heroint árusító boltját

Már csak három hét van hátra és Kanada British Columbia nevű tartománya dekriminalizálja szigorúan csak személyes használatra a kemény drogokat, egy vancouveri férfi pedig azt mondja, már tervezi Kanada első cracket, methet és heroint árusító boltjának megnyitását - írja a National Post.

Fotó: Pixabay/illusztráció

A tervek szerint az üzlet a The Drug Store nevet viselné, és laborok álltal letesztelt kemény drogot árusítana, továbbá olyan steril használati eszközöket, mint a tű vagy a pipa. Az áru mellé oktatási segédanyagot is mellékelne az üzlet.

Az boltban vásárlóként 2,5 grammnak megfelelő drogot lehetne csak vásárolni, ugyanis a hamarosan életbe lépő törvény szerint, ha bárkit nagyobb mennyiséggel csípnek el a zsaruk, az már büntetendő lenne. Az elárusítók golyóálló mellényt és arcmaszkot viselnének - na, nem a COVID miatt, hanem a személyazonosságuk eltitkolása végett.

A történet jelenleg most ott tart, hogy a hatóságok szerint az, hogy pár hét múlva életbe lép a kemény drogok dekriminalizálása személyes használatra, nem jelenti azt, hogy mellé egy üzletet is lehet nyitni. Ám a vancouveri férfi, aki a tervét egy az egyben tető alá hozná, a bíróságig is elmenne, csak hogy megnyithassa Kanada első crack- és heroinboltját.

A férfi úgy véli, talált is egy kiskaput. Szerinte, ha a hatóságok nem engedélyeznék a The Drug Store megnyitását, akkor az sértené az alaptörvény „élethez, szabadsághoz és személyi biztonsághoz” való jogot, ugyanis az állam arra kényszerítené a kábítószer-használókat, hogy olyan illegális kábítószerforrásokat keressenek, amelyeknél nagyobb a túladagolás kockázata, ahelyett, hogy laborok által letesztelt, biztonságos drogot vásárolnának.



(National Post)