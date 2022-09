Egy gyógyszergyár ellen küzdő fotográfusról szóló dokumentumfilm a győztes Velencében!

Laura Poitras All the Beauty and the Bloodshed című dokumentumfilmje nyerte a 79. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Arany Oroszlán-díját. A gálán Luca Guadagnino és Alice Diop is Ezüst Oroszlán-díjat, a bebörtönzött Dzsafar Panahi pedig különdíjat kapott.

Balról Nan Goldin fotográfus, akinek küzdelméről a film szól, jobbról pedig a rendező, Laura Poitras (Fotó: AP/TASR)

Az amerikai Laura Poitras alkotása mindössze a második dokumentumfilm, amely elnyerte az Arany Oroszlánt, Gianfranco Rosi 2013-as Sacro GRA című munkája után.

Az idei filmszemlére egyetlen dokumentumfilmként meghívott All the Beauty and the Bloodshed Nan Goldin fotográfus küzdelmét mutatja be az Egyesült Államokban pusztító opioid válságért felelősnek tartott Purdue Pharma gyógyszergyár tulajdonosa, a Sackler család ellen.

y

Laura Poitras a díj átvétele után elmondta: "sok bátor embert ismertem életemben, de olyat nem, mint Nan", és megemlékezett a jelenleg világszerte bebörtönzött filmrendezőkről is.

A legjobb rendezésért odaítélt Ezüst Oroszlánt az olasz Luca Guadagnino vehette át Bones and All című filmjéért, melyet Timothee Chalamet és Taylor Russell főszereplésével forgatott. Taylor Russell a gálán a legjobb fiatal színésznő díját is elnyerte.

Az eddig csak dokumentumfilmeket jegyző, francia Alice Diop a zsűri nagydíját és a legjobb elsőfilmesnek járó elismerést is megkapta Saint Omer című filmdrámájáért.

Felállva tapsolta meg a közönség Dzsafar Panahit, akit az Oscar-díjas Julianne Moore vezette zsűri különdíjjal jutalmazott No Bears című filmjéért. Az iráni rendező nem tudta személyesen átvenni az elismerést, mert az Iszlám Köztársaság elleni propagandáért kiszabott börtönbüntetését tölti.

A legjobb színész díjával Colin Farrellt jutalmazták a The Banshees of Inisherin című filmben nyújtott alakításáért. A jelenleg Los Angelesben forgató Farrell helyett a díjat Martin McDonagh rendező vette át, aki utána a film forgatókönyvéért maga is díjban részesült.

Cate Blanchett a legjobb színésznő díját nyerte el a Tár című film címszereplője, egy neves karmester megformálásáért.

A fesztivál Horizontok szekciójában vetített alkotások közül az iráni Human Szejedi Jang-e Jahani Sevom (World War III) című rendezése nyerte a legjobb film díját, a férfi főszereplő, Mohszen Tanabandeh pedig a szekció legjobb színészének odaítélt díjat vehette át.

A legjobb rendezés díjával Tizza Covit e Rainer Frimmelt tüntették ki Vera című alkotásukért. Vera Gemma (a legendás olasz színész, Giuliano Gemma lánya) a számos önéletrajzi elemet is tartalmazó filmben nyújtott alakításáért kapott elismerést az idén 90 éves Velencei Filmfesztiválon.

(MTI)