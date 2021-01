Egy halász és egy sellő szerelméről szóló regény nyerte a Costa-könyvdíj nagydíját

A trinidadi születésű brit írónő, Monique Roffey The Mermaid of Black Conch című műve nyerte el a Costa-könyvdíj (Costa Book Awards) 2020-as nagydíját, az év könyve díjat: a győztes regény egy halász és egy sellő szerelméről szól.

Fotó: BBC

A könyv, amely egy taíno legendán alapszik, Roffey hatodik regénye.

A zsűri "születőben lévő klasszikusnak" nevezte a művet, Roffeyt pedig "tehetségének csúcsán lévő íróként" méltatta.

Az író, aki az elismerés mellett 30 ezer font pénzjutalomban is részesül, elmondta, boldogsággal és büszkeséggel tölti el győzelme. Hozzátette:

"ez a nagy presztízzsel bíró díj egyszerre szól a karibi irodalomnak, a kísérletező stílusnak, a mágikus realizmusnak, a független kiadóknak és természetesen a sellőknek".

Tessa Sheridan forgatókönyvíró és rendező nyerte el a 2020-as év legjobb novellájáért járó Costa Short Story Awardot, amelyről a közönség dönt. Sheridan az elismerés mellett 3500 font pénzjutalmat kap a The Person Who Serves, Serves Again című írásáért.

A győzteseket kedden jelentették be egy virtuális ceremónián, amelynek Penny Smith volt a házigazdája.

A Costa-könyvdíjat öt kategóriában (legjobb regény, legjobb első regény, gyermekkönyv, költészet, életrajz) ítélik oda, és közülük választják ki az év könyvét.

MTI